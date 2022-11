Allarme maltempo. Chiusa la strada provinciale 31 Urbe-Pianpaludo-La Carta a Sassello in seguito all’abbattersi di una frana avvenuta nelle ore serali. Sul posto, la squadra dei Vigili del fuoco di Varazze e i Vvf Volontari di Sassello insieme agli operatori della Provincia di Savona.

Frana a Sassello, scatta l’allarme. Frammenti di parete rocciosa che hanno letteralmente invaso l’intera carreggiata costringendo a chiudere il tratto stradale interessato. In corso gli accertamenti volti a verificare le condizioni della parete rocciosa. Questo è quanto accaduto in seguito all’allarme maltempo lanciato in Liguria.

Frana a Sassello, scatta l’allarme in seguito al maltempo che ha colpito l’intera Regione

Non solo bufere di vento ma anche ondate di pioggia, riversate principalmente nel Ponente della Liguria (Zone A-D), e nel centro-Levante della Liguria (Zone B-C-E): “Tutto sommato è andata bene. Poche criticità e senza conseguenze per la popolazione” sono state le parole dell’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Gimapedrone rilasciate in seguito all’accaduto a Primocanale.

Stando alle parole dell’assessore, fortunatamente la frana non ha causato ulteriori danni, ad esclusione del disagio procurato lungo una strada che collega San Pietro d’Olba alla frazione Piampaludo raggiungibile tramite la SP31 via Alberola-Veirera fino a quando l’area non verrà messa in totale sicurezza.

Una situazione che per allarme maltempo continua comunque a interessare le squadre dei vigili del fuoco di Genova reduci da un’intera notte trascorsa nella sistemazione e nella messa in sicurezza anche di pali della luce, cavi elettrici e alberi caduti proprio sul manto stradale a causa della violenta raffica di vento che ha interessato la Regione. Nello specifico, trattasi di circa una trentina di interventi lungo le provinciali per Gattorna, Ferrada e verso Borzonasca.