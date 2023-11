Grande paura nella città italiana, quando nel pomeriggio di giovedì 9 novembre un grosso muraglione e una porzione si strada sono crollati a pochi metri da un palazzo di via Acquarone. Il crollo è avvenuto nel parcheggio condominiale che si trova alla fine di via Cabrini e ha trascinato nel cortile del condominio una grossa porzione di terra e detriti e almeno due auto e una moto.

Sul luogo del crollo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno transennato l’area e messo in sicurezza la zona. Le auto coinvolte erano auto in sosta, parcheggiate sulla porzione di muro crollato e per fortuna in quel momento non transitava nessun altro. I pompieri sono comunque impegnati per capire se qualcuno possa essere rimasto coinvolto nel crollo.

Genova, crolla una grossa porzione di strada: zona evacuata

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Genova. Gli agenti hanno provveduto a chiudere via Cabrini per evitare che qualcuno potesse transitare nella zona. Il 118 ha inviato un’ambulanza. Il crollo è avvenuto nel quartiere di Castelletto, sotto la parrocchia di San Paolo, a Genova. Attualmente le abitazioni danneggiate dal crollo sono state evacuate e le condutture del gas chiuse per precauzione. Attesi sul posto anche i tecnici per le verifiche di staticità sugli stabili interessati dal crollo.

Il crollo è avvenuto dopo la forte pioggia scesa in queste ore. Sulla zona continua a piovere molto forte e altro materiale continua a precipitare verso il palazzo in cui è crollata la porzione di strada. I vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno verificando anche una conduttura del gas che potrebbe essere stata tranciata a causa del crollo. I pompieri hanno ordinato l’immediata evacuazione dei residenti dei palazzi della zona in attesa di verifiche di staticità.

Crolla un muraglione a Genova, auto inghiottite in via Cabrini.



👇👇👇 pic.twitter.com/T2LBQG7psn — Sabrina F. (@itsmeback_) November 9, 2023

Secondo quanto riporta il quotidiano Genova 24 i residenti hanno sentito un forte botto e poi hanno visto la strada crollare all’interno del cortile del palazzo. “Quello lì sotto è il mio cortile – ha raccontato al quotidiano ligure un odontotecnico che ha lo studio in uno dei due palazzi – ero dentro quando è crollato tutto, ho sentito un frastuono tremendo. Meno male che non c’era nessuno fuori, sarebbe stata una tragedia. Ora speriamo che non ci facciano allontanare”.