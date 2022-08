Episodio clamoroso a Forte dei Marmi, dove un suv si è reso protagonista di un incidente spettacolare e ovviamente inatteso all’interno di uno stabilimento balneare. Tanta paura da parte delle persone presenti, che improvvisamente hanno notato il mezzo arrivare ad altissima velocità e schiantandosi contro la struttura. Come si è potuto evincere soprattutto dalle immagini, che ormai stanno diventando più che virali su Internet, i danni causati sono stati molto notevoli.

Tra l’altro, quello che è accaduto a Forte dei Marmi si è registrato in una delle ore di punta, visto che era il momento del pranzo. La donna alla guida del suv non è più riuscita a controllarlo e l’incidente nello stabilimento balneare è stato inevitabile. Tra l’altro, questo luogo è molto amato da persone di un certo rilievo, infatti a farsi un bel bagno e a godersi questa meraviglia della Versilia sono anche e soprattutto imprenditori e industriali, alcuni dei quali sicuramente erano presenti al momento dell’impatto. (Leggi anche “È stato terribile”. Choc in spiaggia, aereo precipita in mare davanti a tutti)





Forte dei Marmi, per un suv incidente in uno stabilimento balneare

Secondo quanto è stato appreso, nella località italiana di Forte dei Marmi il suv avrebbe davvero potuto causare una vera e propria strage di bagnanti. Infatti, l’incidente nello stabilimento balneare fortunatamente ha provocato esclusivamente danni materiali e il ferimento della conducente. In primis, il mezzo ha centrato in pieno il gazebo del ristorante, oltre ad altre automobili e alcuni tavolini. Ma nessuna persona è stata investita e in tanti sono convinti che sia stata solo una coincidenza miracolosa.

Oltre ad essere stata interessata la zona in cui sono presenti le cabine dello stabilimento Bagno Piero di Forte dei Marmi, è stata colpita anche una tettoia. Subito dopo l’accaduto, la donna che guidava il suv è stata immediatamente soccorsa dai sanitari. Tenuto conto che aveva riportato alcuni traumi, i soccorritori hanno ritenuto opportuno caricarla a bordo di un’ambulanza e trasferirla all’interno di un ospedale. Anche se le prime notizie sono confortanti perché le sue condizioni non sono gravi.

Come riportato dal sito de La Nazione, alcuni testimoni oculari hanno rivelato di aver sentito “un boato pazzesco” e di aver quindi temuto il peggio. Peggio che non si è verificato solo per una fortuita casualità. Dopo l’incidente la zona è stata transennata e saranno le autorità competenti a fare piena luce su questo incredibile incidente, che per fortuna non ha provocato vittime.

