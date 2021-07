Dramma sulla strada del mare, muore una donna di 76 anni. Gravissimo un 22enne

Drammatico incidente a Forte dei Marmi. Una donna è morta questa mattina sul lungomare. Fatale uno scontro frontale. La tragedia si è consumata davanti allo stabilimento balneare Augustus. Ancora tutta chiarire la dinamica sulla quale sta cercando di fare luce la polizia municipale. Secondo le testimonianze raccolte sul luogo della tragedia dalla polizia municipale del Forte, il 22enne, che proveniva da Massa a bordo della sua Ford Fiesta, avrebbe cercato di sorpassare la colonna delle auto ferme al semaforo rosso invadendo la corsia opposta.

Due automobilisti sono riusciti a evitare l’impatto ma per la 76 enne, a bordo di una Fiat 500 lo scontro semifrontale è stato inevitabile. La vittima si chiamava Giovanna Giachetti. Non appena i soccorsi sono arrivati sul lungomare di Forte dei Marmi la situazione è apparsa subito disperata. La donna era in arresto cardiaco e sono state provate tutte le manovre rianimatorie da parte dei sanitari, ma è deceduta in ambulanza.

Il 22enne invece è statp trasportato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso, atterrato a Forte dei Marmi, all’ospedale di Cisanello di Pisa per un politrauma. Per i soccorsi sono intervenuti sul posto l’auto medica di Massa, l’auto medica nord Querceta e le ambulanze della Croce Verde di Forte dei Marmi e della Croce Verde di Lido di Camaiore.





Quello di Forte dei Marmi è l’ultimo incidente di una lunga serie. A Venasca, ieri, a causa di un incidente era morto Nicolas Francisco Valenzuela. 29 anni è rimasto ucciso a seguito di in un incidente stradale lungo la provinciale per Piasco, all’altezza di Pilone Rocche, nel tratto tra Venasca e Piasco. Stava andando al lavoro in moto quando si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta che proveniva dalla direzione opposta.

Naturalmente la notizia della morte del giovane 29enne ha scosso la comunità locale. In segno di lutto e solidarietà, la Pro loco di Venasca ha deciso di rinviare di una settimana la cena sotto le stelle in programma giovedì 8 luglio in piazza. Un lungo filo di dolore che lo unisce a Forte dei Marmi.