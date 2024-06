Un assurdo incidente è costato la vita ieri, 26 giugno, ad una donna. Stava percorrendo l’autostrada A4 quando è stata centrata in pieno dallo pneumatico di un tir che si era staccato. La ruota si è schiantata contro il parabrezza dell’auto e non ha lasciato scampo alla persona alla guida. Inutili i soccorsi la donna, una turista austriaca, è morta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione l’autoarticolato che percorreva la carreggiata in direzione Trieste ha perso lo pneumatico posteriore sinistro.

E la ruota, che ha cominciato a rimbalzare, ha superato la barriera di sicurezza centrale ed è atterrata sul lato conducente dell’auto della donna, che andava verso Venezia. La conducente non è riuscita a evitare l’impatto e la macchina che guidava è andata a sbattere contro la barriera laterale. Ad avvisare i soccorsi alcuni automobilisti in transito.





Camion perde un ruota sulla A4 e centra auto: morta una donna

Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti in autostrada tra lo svincolo di Roncade Meolo e l’allaccio tra la A4 e la A57, tangenziale di Mestre, in direzione Padova e i mezzi di soccorso del Suem. Racconta Venezia Today come: “I vigili del fuoco da San Donà hanno messo in sicurezza la strada e i mezzi, tirando fuori la donna al volante rimasta incastrata nell’abitacolo”.

“Mentre la polizia stradale faceva i rilievi e il personale di Autostrade Alto Adriatico con il soccorso meccanico facevano assistenza stradale senza incontrare grossi disagi, poiché l’impatto mortale non ha causato problemi al traffico, rimasto fluido sul tratto”. Solo ieri si era verificato un altro terribile incidente stradale, sulla 106 nei pressi Locri.

Un’ auto con a bordo quattro persone: marito, moglie, cognata e figlio 19, si era schiantata contro un muro forse per un malore dell’uomo alla guida. A salvarsi solo il più giovane. Per gli altri non c’è stato nulla da fare: sono morti.