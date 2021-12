Stornara, un incendio è divampato in un campo nomadi nella provincia di Foggia. Alcune baracche sono state distrutte dalle fiamme. All’interno di una baracca sono stati trovati morti due bambini di 4 e 2 anni. Sul posto i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme.

“Dalle 9.00 intervento dei vigili del fuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due bambini. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti”, recita il tweet reso pubblico sulla pagina dei Vigili del Fuoco.

Purtroppo da un primo bilancio, si apprende che a perdere la vita tra le fiamme due bambini, una bambina di 4 anni e un bambino di 2, i cui corpi sono stati trovati ormai privi di vita all’interno di una delle diverse abitazioni fatiscenti divorate dalle fiamme. Non sono ancora note le cause che avrebbero portato al rogo di propagarsi nel giro di poco tempo.





Ma sulle pagine di Foggia Today, si apprende che “il rogo potrebbe essere divampato da una stufa accesa o da un falò”. Al contempo, in merito alle ipotesi sulle cause del rogo, su L’Attacco si apprende inoltre che “non si esclude anche il dolo”.

🔴 #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due bambini. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti [10:15 #17dicembre] December 17, 2021

La tragedia avviene a poche settimane da un altro incendio, scoppiato poco dopo le 14 nel campo nomadi di Piandanna, alla periferia di Sassari. Diverse auto, camper e materiale vario letteralmente distrutto dal rogo, ma in quel caso non sono state registrate, fortunatamente, persone ferite o intossicate.