“Ignobile, ripreso dalle telecamere”. Camilla muore a 25 anni, l’assurda scoperta sul luogo dell’incidente

Morte di Camilla di Pumpo, l’ignobile gesto sul luogo della morte della giovane avvocatessa. Camilla aveva solamente 25 anni ed era già molto nota nella sua città per il suo lavoro di avvocatessa. Non a caso, oltre ai parenti e agli amici, i più angosciati sono proprio i colleghi, che non riescono ad accettare che sia andata via per sempre.

L’avvocatessa Camilla di Pumpo è stata immediatamente soccorsa, ma quando il 118 è giunto sul posto, i sanitari hanno subito compreso che la sua fosse una situazione disperata. Hanno però constatato che il suo cuore batteva ancora e c’era respiro e per questa ragione l’hanno trasferita in codice rosso nel locale ospedale. I medici e gli infermieri hanno fatto l’impossibile per tenerla in vita, ma hanno dovuto arrendersi perché poco dopo l’arrivo nel nosocomio foggiano è sopraggiunto il decesso.

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia piange la tragica e prematura scomparsa della Collega Camilla di Pumpo, giovane e promettente avvocato – riporta una nota del presidente Gianluca Ursitti -. Si stringe attorno al dolore dei familiari e del compagno avvocato Mario Aiezza, presidente dell’Aiga di Foggia. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Alla famiglia e al caro amico Mario giunga il nostro abbraccio affettuoso”.





E proprio sul luogo della morte la scoperta. Le immagini tratte dalla telecamera di videosorveglianza hanno mostrato l’ignobile gesto di sciacallaggio. Le immagini hanno immortalato un uomo proprio in via Matteotti, magro, con addosso un cappellino di lana, giaccone e pantalone scuri chinarsi sul telefonino per terra.

L’uomo ha prontamente infilato il telefono in tasca senza più curarsi di prestare soccorso a Camilla. Un gesto e poi l’uomo è stato ripreso mentre si allontanava dal posto, con indifferenza. Il telefonino era di proprietà proprio della vittima: “Restituiscilo”, scrivono sui social.