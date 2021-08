Firenze, violento incidente in strada. Lo scontro è avvenuto tra un monopattino e uno scooter. Sul primo mezzo un 27enne che purtroppo ha perso la vita. A bordo dello scooter, due persone rimaste gravemente ferite. Il dramma è avvenuto dopo le 2 della notte all’incrocio tra viale Don Minzoni e via Giovanni Pascoli.

Stando a una prima dinamica ricostruita dagli inquirenti anche grazie all’ausilio delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, il 27enne originario dello Sri Lanka a bordo del monopattino sarebbe stato travolto da uno scooter di grossa cilindrata.

Il ragazzo avrebbe dunque impattato violentemente contro il marciapiede sbattendo la testa. Purtroppo, nonostante il pronto intervento dei soccorsi e svariate manovre di rianimazione, per il giovane nulla da fare. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato.





Restano gravi anche il conducente dello scooter e il passeggero, trasportati in codice rosso presso l’ospedale di Careggi per politrauma. L’intera area è stata momentaneamente chiusa al traffico e transennata per permettere agli inquirenti di effettuare i rilievi.

Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione della dinamica del drammatico sinistro, a perdere il controllo del mezzo, lo scooterista, per poi impattare contro il monopattino in circolo.