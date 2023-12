È stato ritrovato senza vita il giovane scomparso qualche giorno fa. La conferma è arrivata in queste ore e come si legge dai quotidiani locali il ritrovamento del cadavere risale al pomeriggio di domenica 3 dicembre 2023. I genitori avevano lanciato un appello rivolto a chiunque avesse informazioni utili dopo che il era uscito dalla sua abitazione dicendo che sarebbe andato in biblioteca. “Soffre di depressione maggiore e la sua scomparsa ci preoccupa profondamente”, era stato l’appello dei familiari sui social.

Il cadavere del ventunenne è stato trovato a Barberino del Mugello, comune italiano di circa undicimila abitanti della città metropolitana di Firenze, in Toscana, dove sempre lunedì mattina era stata trovata la sua auto grazie al Gps, abbandonata in un Autogrill sull’autostrada A1.

Fabio Occhi, trovato morto il giovane scomparso da Novi di Modena

Fabio Occhi, ventuno anni, era scomparso da Rovereto sulla Secchia, una frazione di Novi di Modena, in provincia di Modena, in Emilia Romagna. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato a una settimana dalla denuncia di scomparsa presentata dalla sua famiglia. Un tragico epilogo, quello della vicenda che aveva mobilitato la Bassa modenese.

Nella zona, dopo la scomparsa del giovane, si erano attivati i lavori di ricerca con la protezione civile, le forze dell’ordine coadiuvate dalle unità cinofile, e dai volontari. Il ragazzo, studente di 21 anni, viveva con la famiglia a Rovereto sulla Secchia, frazione di Novi, in provincia di Modena. Come ricostruiscono i quotidiani locali, sabato 25 novembre Fabio Occhi era uscito di casa dicendo ai genitori che si sarebbe recato alla biblioteca di Carpi per studiare. “Soffre di depressione maggiore e la sua scomparsa ci preoccupa profondamente”, era stato l’appello dei familiari sui social.

Fabio Occhi non è rientrato a casa e per questo i genitori si sono allarmati. Dopo essersi recati in biblioteca e non averlo trovato, hanno denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. Nei giorni scorsi la sua auto è stata ritrovata in un autogrill a Barberino di Mugello, in Toscana, e domenica 3 dicembre, a poca distanza da dove il ragazzo aveva lasciato l’auto, è stato trovato il suo cadavere.