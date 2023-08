Bruttissimo incidente nel pomeriggio del 30 agosto, muore uomo di 51 anni. È tragico il bilancio del sinistro avvenuto intorno alle 16:30 di mercoledì 30 agosto sulla strada provinciale 350. Il fatto è avvenuto in particolare in via Rivona a Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza nel Veneto. La vittima, come fa sapere il Giornale di Vicenza, è Filippo Chioccarello, musicista tastierista di Piovene. E le cose sarebbero potute andare anche peggio.

Sulla macchina, infatti, c’erano anche un giovane passeggero che è rimasto ferito ed un cane che non ha riportato ferite ed è stato preso in custodia dai vigli del fuoco di Schio. Per ragioni non ancora chiare il veicolo su cui viaggiavano i due ad un certo punto è uscita dalla carreggiata sfondando il guardrail. A quel punto ha iniziato una piroetta in aria per poi schiantarsi a terra. Inuitili i soccorsi che pure sono arrivati poco dopo.

Leggi anche: “Travolti e uccisi dal treno a 160 km/h”. Tragedia nella stazione italiana: 5 morti. Chi erano le vittime





Addio a Filippo Chioccarello, il dolore dei familiari su Facebook

Erano circa le 16:30 quando la Fiata Punto su cui viaggiava con il cane e un concittadino di 27 anni ha sbandato a destra ed è andata a colpire la cuspide del guard rail che costeggia la carreggiata. Il tremendo impatto ha fatto scivolare la macchina a lato, finendo poi per cappottarsi nella parallela stradina sottostante. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e i soccorsi sanitari. Per il cinquantenne, tuttavia, non c’è stato nulla da fare.

Alla guida c’era Filippo che ha avuto la peggio mentre il passeggero è stato trasportato da un’ambulanza del Suem in ospedale. Con loro c’era anche il cane Tor, che è rimasto illeso ed è stato preso in custodia dai pompieri. “Ho sentito un rumore simile ad un fruscio – ha raccontato la testimone Antonella Zuccollo, operatrice sociosanitaria che vive lì – non pensavo ad un incidente di una simile gravità. Sono subito corsa verso l’auto per prestare soccorso; il conducente era ancora vivo, poi è deceduto“. Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Schio, i carabinieri di Arsiero e Piovene e gli agenti della polizia locale del consorzio Alto Vicentino.

Filippo Chioccarello era sposato e aveva due figli. Era un musicista conosciuto e apprezzato, lavorava inoltre come operaio alla Siderforgerossi di Arsiero. La moglie e la figlia hanno lasciato struggenti messaggi su Facebook: “Oggi mi e venuto a mancare mio marito in un incidente stradale a cogollo del Cengio Filippo Chioccarello Irrenhaus ti amo amore mio. Sono distrutta dal dolore”, “Ieri alle 16:45 e morto mio padre Filippo Chioccarello Irrenhaus mi manchi tanto…ti vorrò sempre bene anche se litigavamo per ogni minima cosa, addio riposa in pace. Ringrazio ancora a tutte le persone che mi sono state vicine “.

“Cacciatela subito”. Pomeriggio 5, Myrta Merlino già nei guai fino al collo