Bruttissima notizia per la città di Palermo. Filippo Ilardo non ce l’ha fatta a sconfiggere la grave malattia con la quale lottava da diverso tempo ed è morto nelle scorse ore. Aveva 38 anni e ancora tanto da dare alla comunità siciliana, ma purtroppo il destino non è stato benevolo con lui e se l’è portato via per sempre dagli affetti dei suoi familiari e degli amici. Davvero innumerevoli i messaggi social scritti da coloro che gli volevano bene e che lo apprezzavano, visto che era famoso per essere proprietario di un’attività commerciale.

Come ha riportato il sito ‘Giornale di Sicilia’, Filippo Ilardo era il titolare della famosa e storica gelateria del Foro Italico, localizzata a Palermo in via Messina Marine. Il locale era stato lanciato già dall’Ottocento ed era stata aperta da Giuseppe Cacciatore. Poi la famiglia Ilardo era succeduta e ora era Filippo a detenerne la proprietà. Un vero e proprio dramma dunque per l’intera città siciliana, distrutta da un dolore che sarà difficile da assorbire in tempi brevi. Un vuoto davvero incolmabile.

Questi i principali commenti scritti sui social da coloro che amavano Filippo Ilardo e che sono stati pubblicati anche dal ‘Giornale di Sicilia’: “Riposa in pace amico mio, sei stato un leone e la vita è stata ingiusta”, “Mi dispiace tanto, non ho parole. Mi consolavi tutte le notti. Avevi una grande voglia di vivere e non pensavo che finisse davvero così”, “Tanto umile quanto buono e generoso. Fai buon viaggio”, “Non ti sento ma tutto qui parla di te e solo Dio sa quanto vorrei fosse silenzio. Sei stato tutto per me”.





A dire addio a Filippo Ilardo è stata anche la Confraternita Santa Rosalia dei Sacchi e del Pellegrino: “Tutta la confraternita, maschile e femminile, si unisce al dolore e in preghiera alla Famiglia Ilardo (antichi commercianti del nostro quartiere della Kalsa) per la perdita del figlio Filippo. Che nostro Signore lo accolga tra le sue braccia”. Una perdita davvero devastante, che ha lasciato tutti increduli. Ha dunque combattuto a lungo e con determinazione, ma non è purtroppo bastato.

