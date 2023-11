In questi giorni Filippo Turetta è sempre stato descritto come un ”bravo ragazzo”. Un bravo ragazzo che l’11 novembre ha ucciso a coltellate l’ex fidanzata Giulia Cecchettin e ha abbandonato il suo cadavere lungo la strada che costeggia il lago Barcis in provincia di Pordenone. Come hanno riferito amici e conoscenti, lui e Giulia si erano conosciuti all’università di Padova e terminata la relazione sono però rimasti amici.

Filippo Turetta avrebbe sofferto molto la fine del rapporto tanto da diventare ultimamente più chiuso. Ma, come assicurano i genitori, non aveva mostrato mai comportamenti violenti e nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere. Ma le cose piano piano stanno prendendo un’altra piega. Durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto è stato ascoltato un amico di Filippo e il giovane ha svelato un quadro molto diverso da quello dipinto in questi giorni.

Filippo Turetta, l’amico a Chi l’ha visto: “Spaccava le cose”

“Venivano fuori sempre storie, se all’improvviso voleva sfogarsi con lei o con lui, ogni volta spaccava il materiale. Per esempio quel palo là l’ha spaccato lui l’altra volta, è un anno che va avanti così. Lui sfogava la sua rabbia con gli oggetti, per carità noi abbiamo sempre fatto denuncia contro terzi, basta, finiva là”, ha riferito l’amico di Filippo Turetta alle telecamere di Chi l’ha visto.

L’intervistato fa un quadro molto diverso di Filippo Turetta, descritto nei giorni della scomparsa come il classico bravo ragazzo, che non aveva mai avuto comportamenti violenti con nessuno. Nessun problema a scuola o in famiglia, ma che secondo l’amico avrebbe scaricato la sua rabbia con ”urla e piccoli danni”. Anche lui non si sarebbe mai aspettato una fine del genere ma ha spiegato anche che nell’ultimo anno Filippo era cambiato (“prima non era così”) alternando momenti di tranquillità ad altri di rabbia e scontrosità.

"Lui sfogava la sua rabbia con gli oggetti, per carità noi abbiamo sempre fatto denuncia contro terzi, basta, finiva lì", ha raccontato ancora l'amico di Filippo Turetta a Chi l'ha visto. L'avvocato di Filippo Turetta, indagato per l'omicidio volontario aggravato di Giulia Cecchettin, lo aveva fatto sapere due giorni fa a Porta a Porta: «Vogliamo chiedere una perizia psichiatrica. Perché escluderla?Vogliamo farlo non per esonerare il ragazzo dalle sue responsabilità. Ma per capire fino in fondo cosa c'è stato nella sua mente», ha detto Emanuele Compagno