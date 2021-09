Tragedia nel piccolo comune di Filattiera, a due passi da Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Qui un fabbricato a due piani è crollato a seguito di una esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Massa Carrara e proprio in queste ore stanno arrivando anche gli esperti Usar da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno.

Il motivo? Dopo ore di ricerche, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo di 88 anni residente a Filattiera, la cui identità non è ancora stata rivelata. Alcuni residenti avevano segnalato l’identità dell’uomo, che dovrebbe essere l’unico residente dell’edificio crollato a seguito di un’esplosione. Da quel poco che si sa, secondo quanto si apprende, l’uomo al momento del crollo si trovava da solo all’interno dell’abitazione a due piani.

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara, aiutati da squadre provenienti da Firenze e dal gruppo cinofili, hanno scavato tra le macerie della palazzina di Filattiera per quasi sette ore prima di ritrovare il corpo senza vita dell’anziano, proprietario della palazzina. I pompieri hanno iniziato a scavare e sopratutto non si sono fermati, grazie alle testimonianze pressione di alcuni vicini di casa e compaesani.





Gli stessi che fin da subito hanno sostenuto che l’uomo si trovasse solo nell’abitazione, ma i vigili del fuoco continuano le ricerche per scongiurare la presenza di altre persone. A pochi metri dalla palazzina crollata e in tutto il comune di Filattiera, sempre secondo le prime ricostruzioni, è stato avvertito un forte boato e poi uno scoppio.

#MassaCarrara, esplosione e crollo parziale di un’abitazione di due piani a Filattiera, in corso le ricerche tra le macerie per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte: dalle 11:15 squadre di #vigilidelfuoco in azione con #cinofili e #USAR [#2settembre 13:00] pic.twitter.com/o4v2MLnmM2 September 2, 2021

L’ipotesi per i soccorritori rimane al momento quella di una fuga di gas, che spiegherebbe il ritrovamento del corpo carbonizzato ma non si esclude nessuna pista. Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco specializzati in Urban Search and Rescue, ovvero in ricerca e salvataggio urbano. Gli stessi che vengono utilizzati in caso di terremoto e altri eventi come questo capitato a Filattiera. Seguiranno aggiornamenti.