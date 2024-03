La figlia vip arrestata per aver tentato di rubare due auto. Siamo nel centro di Roma ed è qui che la ragazza di 28 anni è stata fermata dalle forze dell’ordine dopo aver commesso degli gesti a dir poco assurdi. Ma andiamo con ordine. Da quello che racconta la stampa della Capitale, la ragazza ora si troverebbe in stato di ferma ed è imputata per i reati di tentata rapina impropria, tentato furto con aggravante e lesioni gravi.

>> Incidente choc in autostrada tra più mezzi: coinvolti anche bambini

La stessa è stata quindi processata in rito direttissimo a seguito di un tentativo fallito di furto di due veicoli, durante il quale ha anche aggredito fisicamente un uomo che cercava di impedirle di proseguire nelle sue azioni. Parliamo di Diana Schivardi, ovvero la figlia dell’ex vincitrice di Miss Italia, Nadia Bengala. Tra l’altro questo non è il primo episodio che vede coinvolta la Schivardi in atti delittuosi. Già nell’agosto del 2023, era stata arrestata per aver sottratto indumenti da un grande magazzino a Roma.





La figlia vip arrestata per aver tentato di rubare due auto

Tuttavia, l’incidente più recente sembra essere di maggiore gravità rispetto al precedente furto. Gli eventi che hanno portato alla sua ultima accusa si sono verificati intorno alle 11:00 di martedì 19 marzo, quando Schivardi ha tentato di rubare un’auto in una stazione di servizio Q8 su via Trionfale. Dopo il fallimento del primo tentativo e l’invito a lasciare la stazione di servizio, ha poi provato a rubare una Toyota grigia, trovando le chiavi all’interno del veicolo.

Il suo tentativo ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, inclusa quella di un uomo di 50 anni originario del Camerun, che ha cercato di fermarla ma è stato colpito con un calcio e ha visto la propria auto danneggiata. Successivamente, l’intervento di altri passanti e la chiamata delle forze dell’ordine, hanno portato all’arresto di Schivardi, che è stata circondata da una folla indignata per il suo comportamento. L’arresto è stato effettuato per sedare lo stato di agitazione della donna.

La situazione si è aggravata quando un’altra persona ha denunciato un tentativo di furto avvenuto quella stessa mattina, in cui Schivardi aveva rubato una bottiglia di amaro da un furgone, venendo poi scoperta dal proprietario. Il suo avvocato, Sergio Stravino, ha chiesto l’applicazione del rito abbreviato condizionato, sperando in una perizia che possa dimostrare una dipendenza cronica da sostanze stupefacenti da parte della sua assistita.

Leggi anche: “Pioveva, nessuno se n’è accorto”. Gionatan precipita dal tetto e muore a 15 anni: è giallo