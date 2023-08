Furto in un negozio della Upim, arrestata la figlia vip. A quanto si apprende la ragazza, 27 anni, avrebbe staccato le placche antitaccheggio da 18 articoli, tra abbigliamento e generi di profumeria per un valore di appena 212 euro, e li avrebbe messi in una busta prima di allontanarsi verso l’uscita. Ad accorgersi di quanto successo uno degli addetti alla sicurezza che prima l’ha inseguita poi, dopo alcuni metri, è riuscito a fermarla scatenando la reazione della ragazza che avrebbe reagito colpendo con calci e pugni l’uomo.

Una colluttazione durata diversi minuto fino a quando alcuni addetti alle vendite del negozio hanno chiamato le forze dell’ordine. In pochi minuti i carabinieri sono arrivati sul posto arrestando la ragazza che è stata portata in caserma. A quanto si apprende, e riporta il Messaggero, la ragazza sarebbe stata denunciata non solo per il furto e l’aggressione.





Nadia Bengala, la figlia dell’ex Miss Italia arrestata per furto

E non solo: i carabinieri avrebbero formalizzato l’accusa di minacce aggravate da finalità razziale, dopo aver riservato all’addetto alla sicurezza frasi razziste. “Vuoi vedere come ti aspetto fuori e ti ammazzo?”, avrebbe detto al titolare del magazzino, per poi inveire contro il vigilante: “negro di me…a vattene al tuo paese”, avrebbe urlato prima di sferrare “pugni all’altezza del petto” e “calci indirizzati agli arti inferiori”.

Durante l’udienza davanti al Tribunale Penale di Roma, il Pubblico Ministero Gianluca Mazzei ha chiesto la convalida dell’arresto senza l’applicazione per l’imputata di nessuna misura cautelare. Lei è Diana Schivardi, figlia dell’ex miss Italia Nadia Bengala incornata nel 1988 da Fabrizio Frizzi. Non è la prima volta che Diana Schivardi compare nelle pagine dei rotocalchi.

Scrive Repubblica come: “Qualche anno fa la madre, che Fabrizio Frizzi incoronò “Miss Italia 1988”, fece un appello pubblico sperando di ricucire i rapporti con la figlia, una relazione deteriorata, a dire della signora Bengala, dalla frequentazione tra Diana Schivardi e un uomo di 30 anni più grande di lei”.