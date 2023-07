Il fidanzatino di Michelle Causo vuole sposarla durante il funerale. È questa la richiesta del giovane che questa mattina intorno alle 11, si recerà in chiesa per dare l’estremo saluto alla giovane compagna uccisa. Michelle è stata freddata a coltellate e poi gettata vicino ai cassonetti nel quartiere di Primavalle a Roma. Un omicidio che ha lasciato l’Italia intera senza parole e soprattutto la capitale. La 17enne conosceva il suo killer ma ancora non si sa bene il motivo dell’omicidio.

Alla fine il medico legale ha constatato che Michelle è stata picchiata e ferita con almeno sei coltellate al torace, alle spalle e all’addome più diverse lesioni più superficiali procurate nel tentativo estremo di parare i colpi. Nello sdegno e nello choc del quartiere, a breve avranno luogo i funerali della giovane 17enne. Avverrà tutto nella chiesa Santa Maria della Presentazione. Qui si darà l’ultimo saluto a ‘Misci’.





Il fidanzatino di Michelle Causo vuole sposarla durante il funerale

E il fidanzato ha deciso che la sposerà simbolicamente con le fedi acquistate per l’occasione. Il giovane allora ha scritto sui social: “Te lo prometto, sorriderò solo per te, andrò avanti solo per te, Angelo mio”. Nei giorni scorsi c’è stato anche un evento simbolo proprio nel punto in cui la giovane è stata ritrovata senza vita. Proprio nel luogo in cui l’assassino si è disfatto del corpo dell’amica, in via Stefano Borgia.

Lunedì infatti i familiari e gli amici hanno lanciato in cielo lanterne, ma anche esploso alcuni fuochi d’artificio per ricordare l’amica e la parente. E tra i tanti c’era anche il fidanzatino di Michelle che ad un tratto, durante la fiaccolata, si è sentito male ed è stato soccorso. Per lui niente di grave, solo una grande dolore per l’accaduto e la perdita. “Michelle con quel ragazzo era amica, lo aveva conosciuto una sera e poi hanno iniziato a scriversi sui social”.

E ancora: “Il quartiere è piccolo, qui ci conosciamo tutti – raccontava un’amica all’Adnkronos -. Solo che a me lui non piaceva, a pelle, non so spiegare perché. Lei mi diceva che lui era un tipo a posto, ma non ne parlava molto. Flavio (il fidanzato, ndr) lo conosceva, non era geloso. E anche io, alla fine, mi sono tranquillizzata e sono partita per la Grecia”.

