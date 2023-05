Una notizia clamorosa è stata annunciata da uno dei due protagonisti della vicenda. Angelo Ragosta e Maria Giuseppina erano fidanzati, poi la decisione improvvisa che ha cambiato per sempre le loro vite. Sul social network Facebook è stato lui a raccontare la storia, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Hanno vissuto insieme come partner per molto tempo, parliamo infatti di 9 anni, poi però entrambi hanno optato per una esistenza completamente differente.

Angelo Ragosta, parlando di Maria Giuseppina e del fatto che fossero fidanzati prima della loro decisione inaspettata, ha esordito così sui social: “Dovevamo sposarci e invece… Qualcuno me lo ha chiesto e quindi scrivo per condividere con voi tutti e per dare gloria a Dio. Ci provo a raccontare quello che Dio ha “combinato” nella mia vita. Partiamo da quello che sono, sacerdote da quasi 10 anni, il 21 aprile 2013 venivo ordinato presbitero dall’allora cardinale Sepe nella cattedrale di Napoli”.

Angelo Ragosta e Maria Giuseppina, prima fidanzati poi la decisione clamorosa

Per essere precisi, lui è stato Angelo Ragosta sin dall’inizio mentre lei non era conosciuta come Maria Giuseppina bensì come Paola. Ma poi lui è diventato sacerdote e lei suora. Quindi, nonostante siano stati fidanzati, hanno poi preso una decisione religiosa. Lui ha proseguito su Facebook: “Fino a qui sembra quasi tutto nella norma se non fosse per il fatto che la mia ex fidanzata, Paola, siamo stati insieme nove anni, è entrata in clausura nel monastero del Carmelo ai Ponti Rossi a Napoli. A detta di qualcuno dopo che ha conosciuto te ha pensato meglio andarsi a chiudere se sono tutti così ma su questo bisognerebbe chiedere a lei… Comunque adesso è monaca di clausura, carmelitana scalza, con il nome di suor Maria Giuseppina dell’Amore incarnato, io entravo in seminario e lei in clausura“.

Quindi, lui è un prete e lei una suora di clausura. Don Angelo Ragosta ha aggiunto: “Ci siamo fidanzati o messi insieme come si diceva ai nostri tempi, precisamente il 29 dicembre del lontano 1996, io 16 anni e lei 15, due pargoletti insomma. Il primo anno come sempre tra tira e molla, veramente venivo mollato sempre io eh, comunque dopo il primo siamo poi filati lisci fino all’ottobre del 2005, quasi nove anni. Nel 2001 sono partito per il servizio militare e una volta terminato da lì in poi sono sempre stato fuori per lavoro, in Toscana come elettricista industriale. Gli anni passarono in fretta e verso gli ultimi arrivò nella parrocchia vicino casa di Paola un viceparroco giovane, don Michele Madonna, attualmente parroco nella parrocchia S. Maria di Montesanto a Napoli, che ci ha fatto incontrare con Gesù vivo. Aveva un mantra: ragazzi chiedete a Dio cosa ha pensato per voi, qual è il suo sogno su di voi!”.

E poi don Angelo ha concluso: “Entro in seminario a 26 anni, a 33 ordinato presbitero. Ed oggi, ogni qual volta sono a Napoli, dato che sono all’estero come servizio pastorale per le comunità italiane, passo al monastero da lei, e la routine non è cambiata. Da fidanzati mi beccavo le ramanzine e me le continuo a beccare pure da prete! Ps: il tutto è stato vagliato meticolosamente da suor Maria Giuseppina per avere il suo benestare, onde evitare altra ramanzina e incorrere nella scomunica latae sententiae..”.