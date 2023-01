“Gemelle da record”. Italia in festa per il compleanno di Maria e Cecca: quanti anni hanno compiuto

Emozioni a non finire in Puglia per la festa nei confronti di Maria e Francesca, due sorelle gemelle da record che hanno raggiunto un traguardo importantissimo a livello personale. Le due donne sono state in grado di riuscire ad arrivare ad un’età praticamente straordinaria e ovviamente non potevano non essere celebrate a dovere. A partire dal sindaco del loro paese di origine, che ha deciso di dedicare loro anche un meraviglioso post sul social network Facebook, commentato con entusiasmo da tantissimi concittadini.

Dunque, la Puglia intera ha festeggiato Maria e Francesca, le sorelle gemelle che hanno fatto commuovere un’intera regione col loro record ma soprattutto Anzano di Puglia, un comune situato in provincia di Foggia. La foto delle due signore è stata pubblicata dal primo cittadino Paolo Lavanga. Le due donne protagoniste dello splendido compleanno, entrato di diritto nella storia del paese dauno, hanno indossato un abito dello stesso colore, rosso. Ma vediamo quanti anni hanno e cosa ha scritto il sindaco.

Puglia, Maria e Francesca sono due sorelle gemelle da record: il motivo

L’intera regione del Sud, con Anzano di Puglia in testa, ha celebrato Maria e Francesca. Le due sorelle gemelle da record sono apparse molto felici per la festa organizzata solo per loro. Il sindaco Lavanga ha pubblicato su Facebook: “GRAZIE A TUTTI ❤️ A nome mio personale e della famiglia, ringrazio quanti, attraverso varie forme, hanno voluto esprimere gli auguri per il centesimo anno di vita di mia nonna Maria e zia Cecca. L’affetto ricevuto da tutta la comunità anzanese sparsa nel mondo, ci riempie di gioia e ci inorgoglisce”.

Poi il sindaco di Anzano di Puglia ha concluso: “La famiglia Ricciardi e tutti gli eredi diretti e indiretti, ringraziano infinitamente tutti i partecipanti alla festa del compimento del secolo di vita delle gemelle di Anzano. È stato un onore. Grazie di cuore a tutti. ❤️Il Sindaco nipote”. Quindi Maria e Francesca, con quest’ultima che è chiamata Cecca da chi le vuole bene, sono parenti strette del primo cittadino del paese foggiano e hanno festeggiato insieme il raggiungimento dei 100 anni di vita.

Questi i commenti dei compaesani delle centenarie Maria e Cecca: “Tanti auguri a loro due”, “Che Dio vi benedica”, “Augurissimi alle nonnine”, “Auguroni”. Quindi, grande entusiasmo e festa per le due gemelle, che in due hanno quindi la bellezza di 200 anni.