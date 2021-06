Una tragedia ha spezzato la vita ad un uomo di 60 anni, che prima di morire è diventato un vero e proprio eroe. Durante una giornata trascorsa in mare, la figlia di 13 anni e due amiche di quest’ultima hanno avuto grosse difficoltà a ritornare a riva a causa delle onde. Lui non ci ha pensato due volte e si è immediatamente tuffato in acqua per evitare conseguenze mortali. Dopo essere riuscito nel suo intento, il suo cuore non ha però più retto, si è accasciato improvvisamente ed è sopraggiunto il decesso.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio, verso le ore 14.30. La vittima si è subito accorto della gravità della situazione e temendo di veder morire sotto i suoi occhi la figlia minorenne e le amiche della ragazzina ha fatto l’impossibile per aiutarle. Per alcuni interminabili minuti ha dovuto combattere contro le acque agitate e, nonostante l’enorme difficoltà, le ha salvate tutti e tre. La stanchezza ha poi avuto il sopravvento e un malore non ha fatto concludere a lieto fine la storia.

L’episodio si è verificato in Sardegna, a Marina di Arbus, e trovare la morte è stato Fernando Porcu, originario di Villamar, un comune che si trova a circa quaranta chilometri di distanza dalla città di Cagliari. Quando ha dunque messo in salvo le tre ragazze, ha perso i sensi poco dopo e si è accasciato a terra. Il suo cuore non ha più ripreso a battere e il dolore nei suoi familiari è stato immenso. Anche se sarà ricordato per sempre come colui che ha permesso di far vivere sua figlia e altre due ragazze.





Fernando Porcu non si è più alzato dalla riva e, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari e l’arrivo dell’elisoccorso, per lui non c’è stato niente da fare. La figlia 13enne è stata trasferita in ospedale, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. In buone condizioni di salute invece le altre due ragazze, sfortunate protagoniste dell’evento. Secondo le prime informazioni, una delle ragazze avrebbe comunque avuto la forza di recarsi da sola a riva e salvarsi così la vita.

Dopo la notizia della morte di Fernando Porcu, sul posto si è immediatamente recato il sindaco di Arbus, Andrea Concas. Il primo cittadino del paese di origine dell’uomo, Giuseppe De Fanti, ha invece detto: “Siamo molto addolorati per la scomparsa di un nostro concittadino, sia per il modo in cui è successo sia per il fatto in sé. Siamo vicini a parenti e amici della persona scomparsa”.