La notizia sull’autoscuola dove lavorarono Roberta Ragusa e il marito Antonio Logli. Per anni è stato il luogo simbolo di una delle vicende di cronaca nera più note d’Italia negli ultimi anni. Era il gennaio del 2012 quando si cominciò a parlare dell’autoscuola Futura a Gello, frazione di San Giuliano Terme, a pochi chilometri da Pisa. Roberta, 45 anni, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, lavorava lì col marito. Il suo corpo non è mai stato ritrovato.

Proprio il marito di Roberta Ragusa, Antonio Logli, è stato condannato a 20 anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere. Lui si è sempre dichiarato innocente. L’autoscuola Futura era stata fondata dal padre di Antonio. Dopo essere finita nelle cronache di tutta Italia per la scomparsa di Roberta nel 2012 l’autoscuola aveva cessato le attività nel giugno scorso. Ora la Futura è andata all’asta.

A 12 anni dalla scomparsa di Roberta all’asta l’autoscuola Futura

Per tanto tempo foto e video dell’edificio di via Ulisse Dini a Gello di San Giuliano sono state al centro della cronaca nera legando indissolubilmente l’autoscuola Futura alla scomparsa di Roberta Ragusa. È la notte tra 13 e 14 gennaio 2012 quando la donna corre nel buio indossando solo una vestaglia, un pigiama e le pantofole. Viene inseguita e raggiunta da un’auto. Al volante c’è il marito Antonio Logli, che sembra fuori di sé. La ferma e la fa salire in macchina. Da quel momento di Roberta si perdono le tracce.

È lo stesso Logli a denunciarne la scomparsa. Sostiene che Roberta sia uscita di sua volontà, afferma che da un po’ di tempo, dopo una caduta, è spesso confusa. Dice che probabilmente è caduta in una scarpata. L’uomo, in ogni caso, non collabora con le indagini, non fornisce il giubbotto che indossava la notte della scomparsa di Roberta. Non consegna la macchina per l’esame dei cani molecolari. Poi si scopre che ha avuto per 8 anni una storia extraconiugale con Sara Calzolaio, 20enne assunta proprio nell’autoscuola.

Al termine di tre gradi di processo Antonio Logli è stato condannato a 20 anni per omicidio e occultamento di cadavere. Continua a dichiararsi innocente. Ora si trova in carcere, ma la sua relazione con Sara non è mai terminata. Ora l’autoscuola Futura è stata messa all’asta. Il termine per presentare le offerte scade l’11 gennaio, mentre la vendita senza incanto è fissata per il giorno dopo, a 12 anni esatti dalla scomparsa di Roberta. Il prezzo è di un milione, ottomila e 484 euro. La struttura comprende “un fabbricato di due piani da terra caratterizzato da beni immobili ad uso direzionale-ricreativo-artigianale, avente accesso dalla suddetta via attraverso strada pedonale e carrabile ed ampio parcheggio di proprietà ad uso esclusivo”.

