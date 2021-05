“Sei stato un grande giocatore”. Lutto nel calcio italiano, la morte per incidente a 29 anni

Si chiamava Federico Gentili ed è morto a 29 anni. Siamo a Viterbo, nei pressi delle Terme dei Papi. È qui che nel primissimo pomeriggio di giovedì 27 maggio è scomparso il giovane. Gentili stava viaggiando alla guida della sua auto, un’Alfa Mito: per cause in corso di accertamento, un trattore agricolo che stava trainando un rimorchio si è abbattuto sulla sua vettura in transito. La dinamica purtroppo non è ancora chiara. La macchina è stata travolta e schiacciata sotto il mezzo pesante, che per cercare invano di evitare l’impatto è finito al lato della carreggiata.

Per recuperare l’auto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno alzato il rimorchio con un’autogru. Dentro la Mito, distrutta, c’era il corpo senza vita di Federico Gentili. Otto i pompieri che sono intervenuti sul luogo dell’incidente, insieme alla polizia di stato, alla polizia locale e ai sanitari del 118. I paramedici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per Federico Gentili non c’è stato nulla da fare. Federico Gentili era un calciatore: un bomber di razza molto conosciuto e apprezzato nel mondo del calcio regionale.

Federico Gentili viveva nel Comune di Oriolo Romano: il sindaco per oggi ha proclamato il lutto cittadino. La Tuscia è rimasta sconvolta per la morte di Federico, giovane benvoluto e stimato. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio sulla sua pagina Facebook. Tra questi c’è anche chi lo ricorda proprio per la sua bravura in mezzo al campo e gli scrive: “Ciao giocatore”.





Una frase per lui c’è anche sulla pagina ufficiale della Fortitudo Nepi: “Non ci sono parole per descrivere quello che proviamo, che la terra ti sia lieve caro Federico”. Ha vestito le casacche di Tolfa, Canale Monterano, Fidene, Fortitudo Nepi e Cerveteri. La notizia della sua improvvisa e tragica scomparsa si è diffusa in breve tempo. Sgomento e cordoglio.

Proprio il Fidene, sua ultima squadra, ha dedicato a Federico Gentili un toccante post sulla pagina Facebook ufficiale del club: “Vogliamo ricordarti così, con il sorriso sul volto dopo un goal segnato. Un grande uomo. Un grande giocatore. Un grande amico. Un esempio di ragazzo. Fidene è vicina alla famiglia. Ciao Fede”