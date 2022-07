Tragedia sulla strada. L’incidente mortale è avveuto lungo la strada provinciale 8 alla Bonifica del Salinello nel comune di Tortoreto, in provincia di Teramo. Perde la vita all’età di 41 anni Federico Di Battista alla guida del suo scooter. A lanciare l’allarme la compagna, che lo seguiva in auto.

Federico Di Battista muore per incidente stradale lungo la strada provinciale 8 alla Bonifica del Salinello nel comune di Tortoreto. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 13. La vittima avrebbe compiuto 42 anni tra pochi giorni, ovvero il 2 agosto). Lui in scooter e dietro in auto la compagna, la prima a lanciare l’allarme e a prestare soccorso.





Federico Di Battista morto dopo l’incidente in scooter sotto gli occhi della compagna

Stando a quanto si apprende, Federico e la compagna stavano raggiungendo il figlio del 41enne in scooter, un Honda SH 150, all’ Acquapark Onda Blu di Tortoreto per poi procedere verso il mare a Cologna Spiaggia, una frazione di Roseto degli Abruzzi. Lo schianto mortale sarebbe avvenuto circa 700 metri prima di raggiungere l’Acquapark.

Federico Di Battista stava procedendo lungo la stradra e in prossimità della discarica è avvnuto lo schianto con una Renault Megane con alla guida un uomo di 52 anni che proveniva dal senso opposto. Uno scontro frontale che ha fatto sbalzare Federico ad alcune decine di metri di distanza.

Il conducente dell’auto è rimasto illeso ed è risutato negativo al test di alcol e droga. Il magistrato di turno, Laura Colica, ha disposto il sequestro dei mezzi e si è in attesa dell’eventuale disposizione dell’esame autoptico sul corpo di Federico.

