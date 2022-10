Tragico schianto sulla statale, pesantissimo il bilancio: 1 morto e 3 ferito. Federico aveva 20 anni

Tragedia sulla strada tra Bellavalle e Corniolo, nel comune di Sambuca Pistoiese, lungo la Porrettana. A perdere la vita un ragazzo di soli 20 anni, Federico Boraggini, mentre 3 sono le persone ferite. Il dramma è avvenuto intorno alle 19,30 e poco più avanti sulla strada anche la macchina del padre della vittima.

Federico Boraggini muore a 20 anni. Lo scontro tra mezzi è avvenuto tra Bellavalle e Corniolo, nel comune di Sambuca Pistoiese, lungo la Porrettana, precisamente al chilometro 25. Restano ancora da chiarire le cause che avrebbero portato il giovane a perdere il controllo del mezzo.

Leggi anche: “È successo ai suoi funerali”. Francesco, ultimo saluto al figlio dei giornalisti investito e ucciso





Federico Boraggini muore a 20 anni nel tragico incidente stradale

Da quanto ricostruito al momento, pare che Federico stesse viaggiano a bordo della sua Panda. E poco più avanti anche il padre Roberto, alla guida di un’altra auto, come riporta il quotidiano La Nazione. Entrambi stavano tornando a casa, a Sambuca. Poi Federico ha perso il controllo del veicolo finendo nella corsia opposta. A quel punto lo scontro contro un Suv è stato inevitabile.

Una volta lanciato l’allarme, i soccorsi hanno fatto di tutto per trarre in salvo la vita del 20enne. Purtroppo però per Federico nessuna speranza. Appassionato di animali, Federico era molto conosciuto e stimato per la sua attività di volontariato nella Croce Verde.

Feriti i tre occupanti del Suv , prontamente soccorsi e in evidente stato di shock. “In un tragico incidente, sulla strada statale Porrettana, a poche centinaia di metri da casa sua, si è spenta la giovane vita di Federico. Vedere, il giovane corpo del ragazzo, senza vita, sull’asfalto bagnato, con accanto i suoi genitori, muti nel loro composto dolore, è stata una pena indicibile”.

“Voglio ricordare Federico come un ragazzo bello e pieno di vita: era un ragazzo volenteroso, lavorava a Porretta Terme, in un noto locale pubblico di piazza della Libertà”, le parole del sindaco Fabio Micheletti. “Con gli occhi gonfi di lacrime ed il cuore in tumulto, in questa notte silenziosa e senza vento, mi ritrovo solo e sconsolato in municipio a listare le bandiere a lutto. “Che la terra ti sia lieve Federico, riposa in pace”, conclude il primo cittadino di Sambuca Pistoiese.