“Purtroppo è lui”. Ritrovato morto dai carabinieri, la scoperta choc sull’uomo scomparso venerdì

Prima la scomparsa poi la scoperta choc. Dell’imprenditore torinese ma di origini albanesi alcuna traccia da 48 ore. Fatmir Ara era il titolare dell’azienda Nuova Edile con sede a Mathi. Aveva alcuni precedenti alla spalle. Ricerche avviate non appena lanciato l’appello, poi il ritrovamento.

Fatmir Ara ritrovato morto dopo la scomparsa. L’imprenditore di 43 anni viveva a Mathi, nel Torinese. La denuncia della scomparsa è avvenuto il 2 settembre: la moglie, non vedendolo rientrare a casa, aveva dato l’allarme e da quel momento la squadra dei carabinieri non ha arrestato le ricerche.





Fatmir Ara ritrovato morto dopo la scomparsa

La tragica scoperta del corpo dell’imprenditore privo di vita è avvenuta nella zona di campagna a San Carlo Canavese, vicino Torino. La prima ipotesi avanzata dagli inquirenti condurrebbe a un caso di omicidio data la presenza sul cadavere di 3 colpi di pistola e segni di colluttazione.

Il ritrovamento del corpo senza vita dell’imprenditore è avvenuto in aperta campagna. Il cadavere di Fatmir Ara giaceva a terra accanto alla sua auto, lungo una stradina non distante dal luogo in cui lavorava.

A proseguire nell’indagini sul caso i carabinieri della compagnia di Venaria, con il coordinamento della procura di Ivrea. Solo l’autopsia sul cadavere dell’imprenditore riuscirà ad accertare le cause del decesso. Si attendono aggiornamenti sul caso.

