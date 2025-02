Nella serata di sabato 22 febbraio 2025, un episodio di coraggio e determinazione ha portato all’arresto di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia a Firenze, nel quartiere di Novoli. Un ragazzo di 14 anni, esasperato dalle continue violenze domestiche, ha trovato la forza di chiamare la polizia per denunciare il padre, un cittadino serbo di 42 anni, che stava aggredendo lui e sua madre.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, intorno alle 22:00, il giovane ha composto il numero di emergenza, implorando l’intervento delle forze dell’ordine: “Venite a casa, il babbo picchia me e la mamma”. Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto, trovando l’uomo in preda a una furia incontrollata, mentre minacciava e inveiva contro i familiari. Dopo aver messo in sicurezza la madre e il figlio, la polizia ha proceduto all’arresto del 42enne. Le indagini hanno rivelato che le violenze domestiche andavano avanti da tempo, creando un clima di terrore all’interno della famiglia.





“Il babbo picchia la mamma”. 14enne fa arrestare il padre

Il pubblico ministero di turno, Sandro Cutrignelli, ha disposto l’arresto dell’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla presenza di un minore. Durante la perquisizione dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto una katana, una spada giapponese, detenuta illegalmente. Di conseguenza, è scattata anche una denuncia per detenzione abusiva di armi. Questo episodio mette in luce l’importanza della denuncia nei casi di violenza domestica.

Il coraggio dimostrato dal giovane di 14 anni è un esempio significativo di come, nonostante la giovane età, sia possibile interrompere un ciclo di abusi attraverso la richiesta di aiuto alle autorità competenti. Purtroppo, casi simili non sono isolati. In precedenza, sempre a Firenze, un bambino di 10 anni aveva chiamato la polizia per segnalare le violenze del padre nei confronti della madre, portando all’arresto dell’uomo.

Questi episodi evidenziano come spesso siano i minori a farsi carico della situazione, trovando il coraggio di denunciare per proteggere sé stessi e i propri cari. Le forze dell’ordine e le istituzioni locali ribadiscono l’importanza di segnalare tempestivamente episodi di violenza domestica. Esistono numerosi servizi di supporto e linee telefoniche dedicate, come il numero antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24, che offre assistenza e consulenza a chiunque si trovi in situazioni di pericolo o maltrattamento.

