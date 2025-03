Negli ultimi giorni si è diffuso un crescente allarme tra cittadini e turisti a Napoli, in particolare nella zona di Via Toledo, a causa della presenza di un uomo travestito da Topolino che, secondo numerose segnalazioni, avrebbe assunto comportamenti molesti e, in alcuni casi, minacciosi. L’individuo, diventato virale su TikTok, è stato accusato da diversi utenti di richiedere insistentemente soldi dopo aver scattato foto con i passanti.

Ma le testimonianze più inquietanti parlano addirittura di minacce dirette: “Ci ha mostrato un coltello, siamo traumatizzate a vita”, racconta una giovane su un video pubblicato sui social. Un’altra persona ha aggiunto: “Dopo avergli dato 2,5€, ci siamo lamentate del suo atteggiamento insistente e abbiamo scoperto che minaccia la gente”.

Topolino fake terrorizza Napoli: cosa si sa di quest’uomo travestito

La vicenda ha attirato l’attenzione del quotidiano campano Il Mattino, che ha riportato numerose segnalazioni di cittadini e turisti: “Estorce soldi a via Toledo, la denuncia di cittadini e turisti. Si aggira nella zona avvicinando passanti e turisti per scattare foto, per poi pretendere denaro in modo insistente e spesso aggressivo”. Il giornale ha inoltre evidenziato come alcuni video documentino atteggiamenti preoccupanti e in un caso si parli persino dell’uso di un’arma per minacciare chi si rifiutava di pagare.

Da queste testimonianze emerge che il soggetto potrebbe agire da almeno un anno senza che le autorità siano intervenute per fermarlo. In effetti, esistono filmati del falso Mickey Mouse risalenti già al 2022, sebbene le accuse più gravi siano emerse soltanto negli ultimi giorni. Sulla questione è intervenuto anche Francesco Borrelli, giornalista e deputato alla Camera, che ha annunciato l’avvio di un’indagine per chiarire la situazione e verificare le accuse contro l’uomo mascherato.

“Ci stanno arrivando tantissime segnalazioni su questo soggetto che, travestito, minaccia ed estorce denaro a turisti e cittadini. In alcuni video gli utenti affermano che sia anche armato di coltello. Non possiamo permettere che personaggi del genere agiscano indisturbati nelle zone turistiche della città, danneggiando l’immagine di Napoli e creando un clima di paura tra cittadini e visitatori”, ha dichiarato Borrelli.

Ci stanno arrivando tantissime segnalazioni di questo soggetto che, travestito da Topolino, minaccia ed estorce denaro a turisti e cittadini che si fanno le foto con lui. In alcuni video gli utenti affermato che l'uomo sia anche armato di coltello. pic.twitter.com/leOCwguVhd — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) March 16, 2025

Il deputato ha poi ribadito la necessità di un rafforzamento dei controlli nelle aree più frequentate per evitare che simili episodi possano continuare a verificarsi. “Chiederò che si avvii un’indagine per chiarire la vicenda e, se le accuse dovessero essere confermate, si proceda con una pena adeguata. È fondamentale che chiunque subisca minacce o tentativi di estorsione denunci immediatamente alle forze dell’ordine”.