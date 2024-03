“Sono tutti morti”. Dramma nella notte: i cadaveri di papà Gianni, mamma Luisella del figlio Davide trovati in casa

Tragedia nella notte, per cause ancora da accertare un incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Pesantissimo il bilancio: tre morti. Sono già arrivate le parole del sindaco del paese, Mauro Armelao, che dice: “Una tragedia. A nome dell’intera città di Chioggia e dell’amministrazione comunale ci stringiamo ai familiari per la grave perdita. Proclamerò il lutto cittadino”. Non sono ancora chiare le cause.

Quello che è certo è che le fiamme si sarebbero sviluppare intorno a mezzanotte. A perdere la vita una coppia di 63 e 58 anni, Gianni Boscolo Scarmanati e la moglie Luisella Veronese, e il figlio Davide di 27 anni. A cercare di ricostruire cosa successo è il Corriere della Sera. Si legge sul quotidiano milanese: “Le fiamme hanno invaso il piano terra e il fumo, attraverso le scale”.





“Attorno a mezzanotte e mezza, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Sottomarina di Chioggia per l’incendio che ha coinvolto il piano terra di un’abitazione affiancata disposta su tre livelli. L’allarme è stato dato da alcuni giovani che hanno visto le fiamme uscire dall’abitazione e con una scala hanno tentato di mettere in salvo le persone”.

I vigili del fuoco, arrivati da Chioggia, Cavarzere e Mestre con 7 automezzi antincendio e 18 operatori hanno lottato per ora per vincere le fiamme. Sono riusciti a spegnare il fuoco al primo piano ma il fumo si è incanalato nel vano scala, saturando tutta l’abitazione. I vigili del fuoco entrati con gli autorespiratori hanno trovato al secondo piano le persone prive di vita come accertato poi dai sanitari del Suem.

Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima dell’alba. Nelle prossime ore si cercherà di fare piena luce su quanto accaduto. Intanto, come detto, è stato dichiarato il lutto cittadino. La notizia della tragedia che ha colpito la famiglia Scarmanati ha colpito tutti.