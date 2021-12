I giorni festivi si avvicinano sempre più e, a causa della pandemia da coronavirus, non tutto è uguale rispetto al passato. A differenza dello scorso anno, quest’anno le persone potranno però incontrarsi per dare vita ai consueti cenoni. E in particolare quello di Natale è uno dei più tradizionali. A parlare in queste ore è stato il virologo dell’università di Milano e membro del Cts della regione Lombardia, Fabrizio Pregliasco, che ha rilasciato un’intervista ad un giornalista del sito ‘Fanpage.it’.

Recentemente Fabrizio Pregliasco aveva detto, in riferimento a Natale: “Prima di Natale mi aspetto qualche zona gialla in più. Zone arancioni? Non vorrei esser troppo menagramo, certo nelle altre nazioni i contagi sono aumentati enormemente”. Per quanto riguarda il panico suscitato dalla variante Omicron: “è l’effetto di una comunicazione spettacolarizzata, difficile comunicare l’incertezza, quando ancora si sa poco. un fatto naturale che questo virus sperimenti variazioni sul tema”, aveva aggiunto.

Tenuto conto che la situazione Covid è ancora tutta in divenire, per colpa anche della variante Omicron, Fabrizio Pregliasco ha invitato tutti ad essere molto prudenti durante le tavolate con i parenti e amici. E ha fornito più nello specifico le sue indicazioni, affinché si possa cenare in sicurezza e senza rischiare quindi di contagiarsi: “Tutto deve essere fatto all’insegna del buon senso, l’elemento di attenzione soprattutto se tra i commensali ci sono persone fragili è fondamentale. Sempre meglio non esagerare con le tavolate”.





E poi l’esperto Fabrizio Pregliasco ha aggiunto sul cenone di Natale 2021, durante la sua conversazione con ‘Fanpage’: “Il consiglio è di condividere le feste con piccoli gruppi, magari che fanno parte anche del proprio nucleo familiare. Bisogna indossare le mascherine prima e dopo la cena, ovviamente mentre si cena è impossibile indossarla. Agli invitati si può anche richiedere un tampone prima del 24 dicembre per stare tranquilli, ma sarebbe meglio dire super green pass per tutti i presenti”.

Infine, Fabrizio Pregliasco ha detto: “Per quanto riguarda il bacio sotto al vischio, manteniamo la distanza con chi non conosciamo perché la situazione che stiamo vivendo ci impegnerà nel corso dell’inverno. Ok alle cene, ma facciamo attenzione ai fragili in famiglia, anche se vaccinati”. Un vero e proprio vademecum per trascorrere in serenità le imminenti festività natalizie.