Travolta e uccisa dal treno. 15 anni appena, si è arresa in ospedale tra le braccia dei medici

Travolta e uccisa da un treno. Così è morta una 15enne. L’incidente nel pomeriggio di oggi sulla linea Ancona-Orte. La giovane era stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Engles Profili dove però è deceduta. Secondo una prima ricostruzione la 15enne sarebbe stata investita dal convoglio che rientrava nella stazione. Il macchinista si sarebbe trovato di fronte la giovane senza poter far nulla per evitarla.



l convoglio ferroviario interessato è il treno regionale 19811 impegnato lungo la tratta tra Ancona e Fabriano. Il treno era partito alle 15:40 dal capoluogo ed era atteso a Fabriano in ritardo di circa dieci minuti. La tragedia si è consumata all’altezza del binario 2 dove sono poi accorsi sanitari del 118 e polizia ferroviaria. Non sono chiari le cause che hanno portato all’incidente. La ragazza non aveva con sé alcun bagaglio o zaino e non si esclude la pista di un gesto estremo. È successo a Fabriano, nella Marche.

Fabriano, la circolazione ripristinata ore dopo



Tanti i ritardi. Solo dalla 18.10 era stata autorizzata la ripresa circolazione dei treni sui binari 3, 4 e 5. Rallentamenti fino a 30 minuti. È stata riprogrammata l’offerta commerciale e richiesto servizio sostitutivo per traffico Regionale particolarmente gettonato dai pendolari e da chi utilizza il treno per spostarsi.







Sul luogo dell’accaduto per molte ore hanno lavorato gli uomini della Polfer per gli accertamenti del caso che aiuteranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per procedere con i soccorsi e poi con i rilievi, i trenosono stati deviati. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per circa un’ora tra le stazioni di Albacina e Fossato di Vico con pesanti ripercussioni per chi si mette in viaggio.



Intorno alle 18.10, come detto, il traffico ferroviario risultava ancora rallentato in prossimità di Fabriano. Con il treno coinvolto nell’incidente fermo. Rfi comunicava che “Sulla linea Ancona-Orte, il traffico ferroviario è rallentato in prossimità di Fabriano per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti”. Alcuni treni sono stati cancellati e per gli altri risultano ritardi fino a 30 minuti.