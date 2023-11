Continuano senza sosta le ricerche dei due ex fidanzati scomparsi sabato scorso. Nelle ultime ore le indagini sembrano aver subito un’accelerazione. E ora spunta anche un video. Nelle ore scorse era tornato a parlare il papà di Giulia. “Da papà considero tutte le possibilità, sia quelle positive che quelle negative, alla luce delle testimonianze che ci sono – raccontava -. La speranza è viva e voglio credere che anche Giulia lo sia, che sia trattenuta contro la propria volontà e che prima o poi ritorni tra noi”, aveva detto.

E ancora: “Le forze dell’ordine hanno stabilito qui a Vigonovo il comando operativo per essere più vicini a noi e questo lo apprezziamo perché hanno messo in campo un impianto investigativo imponente. Come nei giorni scorsi, anche ieri, hanno fatto a noi familiari le classiche domande relativamente alle abitudini e alle frequentazioni, ai social”.





Ex fidanzati scomparsi, perquisita la casa di Filippo Turetta

“Ci siamo messi a disposizione delle forze dell’ordine, dando loro tutte le informazioni che potevamo dare. Abbiamo consegnato il vecchio computer di Giulia, all’interno del quale non credo ci sia qualcosa però qualsiasi elemento può essere utile”. Intanto è notizia di poco fa gli inquirenti hanno disposto alcune perquisizioni che proprio in queste ore si stanno eseguendo, anche nell’abitazione in cui il ragazzo viveva coi suoi genitori a Torreglia.

A dare notizia è un comunicato della procura: “Dopo una complessa attività disposta innanzitutto alla ricerca e al ritrovamento dei due giovani, e nel contempo diretta anche ad accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti e al loro primo esito, questo Ufficio ha disposto l’iscrizione di Filippo Turetta nel registro degli indagati in relazione al reato di tentato omicidio anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attività irripetibili”.

A quanto si apprende nelle ultime ore le ricerche si sono orientate su due binari. Gli inquirenti starebbero cercando Giulia da una parte e Filippo dall’altra. Il pensiero è quello più tragico, che cioè la ragazza sia morta e l’ex fidanzato in fuga. La speranza e che la sensazione non sia quella giusta. Intanto emerge un video choc in cui si vedrebbe l’aggressione di Filippo ai danni di Giulia. Le immagini sarebbero state registrate dalle telecamere dell’azienda Christian Dior di via Quinta Strada, a Vigonovo, che hanno ripreso la scena nel piazzale. Sarebbe proprio per questo motivo che la procura ha ha deciso di iscrivere il nome del ragazzo sul registro degli indagati per il reato di tentato omicidio.