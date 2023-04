Eurospin ritira il prodotto dal mercato. La notizia è stata pubblicata dal Ministero della Salute che sul suo sito segnala tutte le specifiche del prodotto in questione invitando chi lo avesse acquistato a restituirlo. Si legge nel richiamo come: “Prodotto non idoneo al consumo da parte delle persone allergiche al lupino. Si invitano tali consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo presso i punti vendita Eurospin, per la sostituzione o il rimborso”.



Il motivo del richiamo è infatti la mancate segnalazione di questo allergene che, se a contatto con persone sensibili o allergiche, potrebbe avere delle brutte conseguenze. La sintomatologia dell’attacco allergico comprende congiuntiviti, asma e difficoltà respiratorie in genere, eritemi, dolori addominali. Ma non solo.

Eurospin, ritirato preparato per budino: allergene non dichiarato



Nei soggetti più a rischio potrebbe causare anche uno shock anafilattico, una reazione allergica improvvisa che può scatenarsi in persone allergiche in caso di contatto (di solito per ingestione) con la specifica sostanza verso cui sono sensibili. Per esempio arachidi, i crostacei, uova, latte, ma anche farmaci come gli antibiotici oppure i mezzi di contrasto usati in radiologia.



Il lupino, per esempio, è stato inserito nel 2006 nella lista degli alimenti per cui la legge prevede l’obbligo di indicarne in etichetta presenze anche minime negli alimenti confezionati. Nel dettaglio, questo obbligo è previsto nelle direttive europee 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/63/CE e 2006/142, recepite in Italia con l’emissione del decreto legislativo 178 del 2007.



Lupino che era contenuto nel preparato per budino alla vaniglia del marchio Dolciando, venduto in confezioni da 130 grammi, è prodotto per Eurospin Italia Spa da Cleca Spa,nello stabilimento di Viale Dante Alighieri, 30 – San Martino dall’Argine (Mantova). È in particolare uno il lotto segnalato, il seguente: L221123 – termine minimo di conservazione (Tmc) 23/11/2025.