Tragedia dell’aria, aereo si schianta sulla montagna: ci sono vittime

Un vero e proprio dramma si è verificato sull’Etna. Un Canadair è precipitato con due piloti a bordo e si è schiantato con violenza. L’accaduto ha avuto luogo nella giornata di giovedì 27 ottobre a Linguaglossa, in provincia di Catania. Non ci sono ancora moltissime informazioni ufficiali sulle cause del gravissimo incidente e sulla sorte delle due persone. Anche se il Corriere della Sera ha iniziato a fornire qualche dettaglio in più, che allo stato attuale non ha trovato l’ufficialità da parte delle autorità competenti, che sono ancora al lavoro.

Sull’Etna il Canadair in questione è precipitato con due piloti. Apparteneva ai vigili del fuoco ed era impegnato nello spegnimento di un incendio. Secondo quanto appreso, aveva raccolto dell’acqua da Giarre e stava per proseguire il suo operato sul monte Calcinera, quando il velivolo ha perso quota e si è scontrato sul vulcano. Il video della tragedia è stato pubblicato online e mostra gli ultimi istanti in volo del mezzo, fino allo schianto finale. Resta ancora da sapere con certezza quale sia stata la fine delle due persone a bordo del Canadair.

Etna, Canadair precipitato con due piloti a bordo: “Uno è morto”

Secondo il Corriere della Sera, dopo lo schianto sull’Etna del Canadair, precipitato con i due piloti, almeno uno sarebbe deceduto. Ma è impossibile confermare la notizia in questo momento, visto che le ricerche stanno proseguendo e quindi sono in corso mentre stiamo scrivendo l’articolo. Nelle prossime ore ci saranno più delucidazioni, ma possiamo dirvi con esattezza che sul posto ci sono i soccorritori del 118 e i carabinieri, i quali dovranno stabilire le cause del disastro. Dopo la caduta, il velivolo è letteralmente esploso e ha preso fuoco.

Ma altri siti siciliani ipotizzano che entrambi i piloti siano purtroppo morti. Queste le dichiarazioni di Salvatore Cocina, il direttore della protezione civile della regione Sicilia: “Ci sono state diverse esplosioni dopo che il canadair è caduto. L’aereo è distrutto e i vigili del fuoco stanno cercando i due piloti. Abbiamo subito avvisato il presidente della Regione Renato Schifani per quanto successo. Il presidente sta seguendo da vicino quanto successo alle pendici dell’Etna”. Un momento sicuramente tragico per l’intera isola italiana.

Maledetti incendiari #Canadair precipita sull’#Etna, stava spegnendo un rogo.

Non si hanno al momento notizie sull'equipaggio e sulle cause dell'incidente (mi è sembrato dopo lo sgancio di vedere una fiammata al motore destro) pic.twitter.com/dpDwkUK8HW — BOBOROCK (@boborock55) October 27, 2022

Su Twitter sono apparsi diversi messaggi da parte degli utenti, distrutti dalla notizia della possibile morte dei due piloti: “Mi piange il cuore, stavano facendo il loro lavoro. Mi spiace così tanto”, “Ho indossato per 16 anni la divisa dei vigili del fuoco e oggi è una ferita la morte di questi due piloti”, “Due eroi hanno perso la vita, il mio pensiero va alle loro famiglie e la mia rabbia ai piromani”.