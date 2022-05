Estella, morta la nonna d’Italia. Un altra nonnina del Belpaese è scomparsa lasciando amici e familiari nel dolore, ma consapevoli di aver avuto la fortuna di godere dell’amore di una nonna, madre e amica per tanti anni. L’ultima era stata Ida Zoccarato, scomparsa domenica 16 gennaio nella sua casa di Ponte di Brenta, in provincia di Padova circondata dall’amore della sua famiglia e del figlio,

La nonna d'Italia Estella è morta a Villa San Martino, la struttura Rsa dove risiedeva da alcuni anni e dove a gennaio aveva festeggiato il suo ultimo compleanno.





Nata a Buenos Aires da genitori italiani, Estella viveva a San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze, in Toscana, dove è morta il 27 maggio. Come riportano i quotidiani locali, ha lavorato come sarta nel famoso atelier di famiglia a Livorno, che tra le clienti più celebri ha annoverato dive del cinema internazionale come Sofia Loren, a quello dell’accoglienza turistica nei migliori alberghi italiani, perché nonna Estella era anche poliglotta.

In occasione del suo compleanno, l’amministrazione comunale di San Casciano Val di Pesa (Firenze), insieme ai familiari e allo staff di Villa San Martino, la struttura Rsa dove Estella risiedeva da alcuni anni, aveva scelto di omaggiare il traguardo con una festa, una torta e un brindisi. Il tutto in sicurezza per evitare ogni contatto con persone che le avrebbero potuto trasmettere il Covid. Dopo una vita lunga e ricca di amore e soddisfazioni, Estelle, la nonna d’Italia è morta. In occasione dei suoi 109 anni aveva parlato con i quotidiani e aveva raccontato il suo segreto di longevità.

Estella, morta la nonna d’Italia – “Che cosa ho fatto per arrivare a 109 anni? Semplicemente ho vissuto a pieno ogni momento, bello e brutto della mia vita, senza mai voltarmi indietro, mi piacerebbe festeggiare tutti i giorni come oggi, con l’affetto dei miei parenti e di chi mi è venuto a trovare, mi basta salutarli dal vetro e sapere che stanno bene, il Covid ci costringe a stare lontani, ma io sono qui che li aspetto…ho ancora tutto il tempo del mondo”.

“Una donna che viveva come in uno stato di grazia – ha dichiarato il sindaco Roberto Ciappi – una serenità conquistata a pieno titolo perché Estella era grata, aveva un approccio positivo alla vita che sembrava sentisse come un dono, parlando con lei si percepiva il senso di riconoscenza e rispetto verso le persone e se stessa per il percorso umano e professionale, i sacrifici e le gioie vissute e condivise con chi le è stato vicino in oltre un secolo di vita”.

