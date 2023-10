Di Giuseppe Salvi, escursionista 29enne, si erano perse le tracce sabato sulle montagne tra i comuni di Fenestrelle e Roure. La sua auto era stata trovata domenica nei pressi del rifugio Selleries. Non vedendolo tornare, la sorella avevano lanciato l’allarme. I soccorsi sono partiti immediatamente: alle operazioni hanno partecipato tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, carabinieri, Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

>“Lo abbiamo saputo, che tristezza…”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il capitolo si è chiuso: la notizia è ufficiale

La preoccupazione è subito salita. Giuseppe non era tipo da sparire. Il cellulare del giovane, poi, aveva smesso di squillare alle 23 del 14 ottobre e la cella telefonica a cui si era agganciato il dispositivo era tra le località di Moretta, in provincia di Cuneo, e Villafranca Piemonte nel Torinese, in un raggio di 20 km.





Roure, l’escursionista 29enne scomparso trovato morto

Per 48 ore, nella giornata di martedì, le ricerche sono andate avanti. Poi le speranze di trovarlo in vita si sono infrante. L’avvistamento del corpo del giovane è avvenuto alla base della parete est della punta meridionale del Monte Orsiera da cui l’uomo sembra essere molto probabilmente precipitato.

Il recupero è stato effettuato dai vigili del fuoco del reparto volo del reparto volo del comando provinciale, con l’elicottero Drago. Tra i tanti messaggi comparsi sui social per il giovane c’è anche quello del sindaco di Casoria, Raffaele Bene: “Una notizia tragica colpisce la nostra comunità. È stato trovato ieri il corpo senza vita di Giuseppe Salvi. Il 29enne era disperso da sabato quando si era recato in Val Chisone per una escursione.

L’escursionista era originario di Casoria, dove risiede la sua famiglia, ma viveva a Torino. In questo momento il mio pensiero va ai suoi cari ed a tutti coloro che hanno condiviso con lui una parte della sua breve ma luminosa esistenza terrena Riposa in pace Giuseppe”. Giuseppe era un grande appassionato di montagna, come testimoniano anche le foto condivise sul suo profilo Instagram.