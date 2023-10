Tutti i più importanti quotidiani hanno parlato dell’incidente stradale mortale avvenuto a San Giovanni Suergiu, in Sardegna, sulla SS 195 “Sulcitana” dove hanno perso la vita Markus e Melissa Krautli e due coniugi svizzeri di 67 e 63 anni. La coppia si trovava in Sardegna in vacanza e dopo aver noleggiato una Ferrari modello “Portofino” sono morti carbonizzati a bordo della Ferrari modello “Portofino” che subito dopo l’impatto si è ribaltata e ha preso fuoco.

Markus e Melissa Krautli facevano parte della carovana di automobili superlusso, partita dall’albergo Fort Village di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, nell’ambito del raduno “Sardinia Supercar Experience”, era diretta a Porto Flavia e avrebbe dovuto concludere la giornata a Mores, in provincia di Sassari.

Incidente Ferrari in Sardegna, indagato il magnate Vikas Ranvir Oberoi,

È di oggi la notizia che c’è un indagato. Si tratta del magnate indiano, Vikas Ranvir Oberoi, 54 anni, tra i personaggi più ricchi dell’India con un patrimonio di 3,8 miliardi di dollari. L’uomo, che viaggiava a bordo di una Lamborghini insieme alla moglie, anche lei molto conosciuta, è indagato dalla Procura di Cagliari in seguito all’incidente stradale che ha causato la morte dei coniugi svizzeri.

A bordo della Lamborghini modello “Hurican”, coinvolta nell’incidente, viaggiavano due vip: il magnate immobiliarista Vikas Oberoi e la moglie Gayatri Joshi, famosa attrice di Bollywood. La coppia vip è uscita fuori strada dopo un contatto con la Ferrari Portofino condotta dal 67enne svizzero, ma fortunatamente è rimasta illesa.

L’ipotesi di reato è duplice omicidio stradale. Come riporta L’Unione Sarda, secondo la ricostruzione, la Ferrari Portofino con a bordo i coniugi svizzeri Markus Krautli e Melissa Krautli, di 67 e 63 anni, avrebbe superato le auto incolonnate nonostante la striscia continua che indicava il divieto di sorpasso.

La Lamborghini Hurican, che la precedeva, avrebbe fatto una manovra azzardata, oltrepassando la striscia continua e finendo con l’ostacolare la Ferrari. A questo punto le due auto di lusso si sono toccate, la Ferrari ha colpito un camper che si è ribaltato per poi andare a finire fuori strada, dove ha preso fuoco uccidendo i due anziani.