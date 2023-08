Nuovi sviluppi sull’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello. La rivelazione fatta dal quotidiano Il Giorno segue a quella delle ricerche Internet effettuate dall’uomo prima del delitto. Nel computer del barman sono state trovate tracce inequivocabili della sua intenzione di uccidere la compagna e il feto che portava in grembo.

L’uomo accusato di aver ucciso la compagna Giulia Tramontano e il figlio Thiago che lei portava in grembo. L’ipotesi dell’accusa è che a dare 37 coltellate alla 29enne in quella maledetta notte tra il 26 e il 27 maggio del 2023 sia stato proprio il barman. L’uomo, subito dopo l’omicidio aveva scritto all’altra donna con cui aveva una vita parallela che Giulia “se ne era andata” e che ora “era libero“.

Giulia Tramontano, nel suo corpo tracce di veleno per topi

Secondo gli inquirenti, quelle richieste al motore di ricerca testimonierebbero la volontà del giovane di uccidere, oltre alla compagna, soprattutto il bambino che portava in grembo, perché considerato “un ostacolo” alla sua nuova relazione. L’uomo ha più volte negato la premeditazione dell’omicidio, ma questa volta sono arrivati i risultati delle analisi fatte sul cadavere di Giulia Tramontana.

Come riporta Il Giorno, sono state trovate tracce di sostanze tossiche che, secondo gli investigatori, sarebbero compatibili con il contenuto delle bustine di topicida trovate nascoste nella cucina della casa della coppia che conviveva a Senago, in provincia di Milano. Sono previsti ulteriori accertamenti per verificare anche un possibile avvelenamento di Thiago, il bambino che Giulia Tramontano portava in grembo.

Secondo quanto riporta il quotidiano, nelle chat di Giulia Tramontano, il racconto alla madre in cui spiegava di essersi sentita poco bene dopo aver ingerito una bevanda. Alessandro Impagnatiello ha confessato ma ha sempre sostenuto di aver agito d’impulso, spaventato dal fatto che la fidanzata e l’amante avessero scoperto la sua doppia vita. Queste ultime scoperte, però, rafforzano l’ipotesi della premeditazione dell’omicidio, il barman studiava da tempo come sbarazzarsi della fidanzata e del figlio Thiago.