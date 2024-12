Si aggrava il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 dicembre lungo l’autostrada A11, tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese, nella provincia di Pistoia. Una donna di 47 anni, alla guida di una Volkswagen Polo bianca, è morta dopo aver imboccato l’autostrada contromano. L’incidente ha coinvolto tre veicoli, con altri due conducenti che sono rimasti feriti ma non in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe entrata contromano sull’A11 dal casello di Chiesina Uzzanese, dirigendosi nella corsia opposta a quella di marcia. Dopo aver percorso circa 600 metri, ha avuto un violento scontro con un altro veicolo, e poco dopo anche una terza macchina è stata coinvolta nell’incidente. La donna, purtroppo, è morta sul colpo, mentre i due conducenti degli altri veicoli sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, a Pistoia, con ferite di lieve entità.





Contromano di notte in autostrada, spaventoso incidente: una donna morta



Il tratto dell’autostrada A11 tra Montecatini e Chiesina Uzzanese è stato chiuso per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi della polizia stradale. Il traffico, seppur a tarda ora, è andato in tilt, con lunghe code che hanno raggiunto i due chilometri all’interno del tratto chiuso. È stata istituita l’uscita obbligatoria a Montecatini Terme con rientro a Chiesina Uzzanese, causando notevoli disagi agli automobilisti. La viabilità è stata ripristinata solo dopo diverse ore, quando il tratto è stato riaperto.

L’incidente di ieri notte si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza stradale in Toscana, dove negli ultimi mesi si è registrato un aumento significativo degli incidenti, spesso legati a comportamenti imprudenti come guida contromano, distrazione al volante e velocità eccessiva. Solo nelle ultime settimane, si sono verificati incidenti gravi su alcune delle principali arterie regionali, inclusi l’A1 e l’A12, che hanno causato diversi feriti e almeno un’altra vittima.

Secondo i dati forniti dalla polizia stradale, il numero di incidenti stradali nel 2024 ha visto un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una particolare concentrazione nelle ore notturne. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e le campagne di sensibilizzazione per prevenire comportamenti rischiosi e promuovere una maggiore attenzione sulla strada. In questo contesto, le autorità invitano tutti gli automobilisti a rispettare scrupolosamente le regole del codice della strada, a mantenere alta la concentrazione alla guida e a evitare qualsiasi forma di distrazione.