Un altro terribile femminicidio si è verificato nel pomeriggio di martedì 27 febbraio 2024. Una donna di 41 anni, Sara Buratin, mamma di una adolescente di 16 anni, di mestiere infermiera in uno studio dentistico, è stata trovata morta nel cortile della casa della madre, a Bovolenta, in provincia di Padova, in Veneto.

Sul corpo di Sara Buratin, come detto trovato nel cortile della dell’abitazione, precisamente nel retro, sono stati trovati segni di varie coltellate. L’omicidio, perché di questo si tratta, è avvenuto in una villetta di viale Italia, poco lontano dalla stazione dei carabinieri del paese, stando agli investigatori, risalirebbe alla tarda mattinata di oggi. Come detto, il corpo della donna è stato trovato madre nel primo pomeriggio.

Bovolenta, Sara Buratin trovata morta a casa

Sul luogo dell’omicidio, chiamati proprio dalla madre della vittima, sono intervenuti i carabinieri che si trovano poco distanti dalla casa in cui è avvenuto l’efferato omicidio. I militari dell’Arma sono alla ricerca del marito della vittima, Alberto Pittarello, 39 anni, tecnico-manutentore di caldaie, che, al momento, è stato trovato morto, era finito in acqua con la sua auto a Ca’ Molin.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, un vicino di casa della donna ha riferito di aver visto e sentito la coppia litigare un paio di giorni fa e alla stessa persona, la madre di Sara Buratin aveva riferito come la figlia avesse problemi col marito Alberto.

“Aspettiamo le indagini per capire esattamente come sono andate le cose ma quel che è certo è che un’altra giovane donna perde la vita nel nostro territorio dove è ancora molto forte il dolore per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Credo che in questo momento sia opportuno lasciare spazio alle preghiere ma anche alla riflessione perché i femminicidi sono davvero troppi e si verificano anche in contesti solitamente molto tranquilli come la nostra provincia”, ha detto Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale.