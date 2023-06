Enjoy: a Roma il car sharing di Eni diventa anche elettrico

Grandi novità sotto il cielo di Roma: il car sharing di Eni Sustainable Mobility si arricchisce anche nella Capitale di city car completamente elettriche a zero emissioni su strada. La flotta Enjoy si espande per offrire un servizio sempre più comodo e sostenibile.

Enjoy, i vantaggi della mobilità sostenibile ed elettrica

Il car sharing di Eni è presente in città da ormai 9 anni e si è radicato nelle abitudini di residenti e persone di passaggio, diffondendo nuove logiche di spostamento con una flotta di circa 800 veicoli tra auto e cargo, a cui si vanno ora ad aggiungere 100 vetture elettriche, che diventeranno 200 nel corso dei prossimi mesi. A testimoniarne il successo sono gli oltre 9 milioni di noleggi realizzati dall’inaugurazione del servizio. Una cifra che si spiega con gli importanti vantaggi che la mobilità sostenibile comporta, sia nell’aiutare a decongestionare il traffico che nell’elevare la qualità della vita di chi vive e si muove a Roma.





Nello specifico, spostarsi con un veicolo Enjoy permette di accedere alle ZTL, di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu e di utilizzare gli Enjoy Parking presenti presso alcune stazioni di servizio Eni. In più, è possibile effettuare l’accesso gratuito ad alcuni parcheggi dedicati a pagamento, come quello presso la stazione di Roma Termini. Con l’integrazione delle city car Enjoy elettriche, i benefici si amplificano: la comodità del car sharing e di vetture piccole, agili e molto riconoscibili, grazie al brillante colore verde lime, si associa alla sostenibilità e praticità della mobilità elettrica.

Le vetture elettriche XEV YOYO introdotte a Roma hanno autonomia fino a 150 km e sono predisposte per la ricarica tradizionale presso le colonnine in plug-in o con ricarica domestica, ma non solo. Presso alcune stazioni di servizio Eni può essere eseguito in pochi minuti il ‘battery swapping’, ovvero la sostituzione di batterie scariche con batterie cariche.

Come funziona il servizio

Con la modalità car sharing free floating gli utenti possono servirsi di tutte le vetture della flotta con estrema semplicità, avviando e terminando i noleggi in qualsiasi luogo coperto dal servizio, senza doversi recare in punti fissi per il ritiro o la consegna. Inoltre, della ricarica delle city car si occupa esclusivamente il Fleet Team Enjoy, che garantisce vetture con batterie superiori al 30%. Per noleggiare un veicolo basta scaricare l’app Enjoy, disponibile negli store Android, iOS e Huawei, effettuare la registrazione, cercare un veicolo sulla mappa e prenotarlo. Si possono anche noleggiare vetture che si incontrano lungo il percorso, sbloccandole direttamente dallo smartphone. E sempre tramite l’app si gestisce tutto il noleggio e si visualizza il riepilogo dei costi, per il massimo della trasparenza.

Il percorso verso la decarbonizzazione

Eni Sustainable Mobility è un tassello essenziale all’interno dell’ambizioso percorso di decarbonizzazione dei trasporti che Eni sta portando avanti, perseguendo l’obiettivo Net Zero al 2050, ovvero l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Il car sharing elettrico contribuisce al raggiungimento di questo traguardo, affiancandosi ad altre iniziative come lo sviluppo dei biocarburanti HVO, della rete di distribuzione dell’idrogeno e del biometano.

L’arrivo delle city car a Roma completa l’inserimento di veicoli elettrici all’interno della flotta Enjoy, già presenti in tutte le altre città dove il servizio è attivo, cioè Milano, Torino, Bologna e Firenze. Con più di 1,5 milioni di clienti e 30 milioni di noleggi effettuati dal 2013 ad oggi, il servizio è ormai una consolidata alternativa alla mobilità privata, perché in grado di unire vantaggi pratici e immediati a una visione a lungo termine all’insegna della sostenibilità.