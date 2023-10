Il 20 settembre ha aperto a Roma, presso la storica stazione di servizio di Viale America, ALT Stazione del Gusto, il format gastronomico nato da un’idea dello Chef Niko Romito e oggi una collaborazione tra Enilive e l’Accademia Niko Romito. L’incontro fra ristorazione e mobilità contribuisce all’evoluzione delle stazioni Enilive, che diventano un luogo di incontro e di offerta di molteplici servizi.

ALT Stazione del Gusto, il cliente al centro

Lo store di viale America 270 è solo il primo di una lunga serie: il progetto prevede di raggiungere 100 aperture in 4 anni. Parte così l’attività di Enilive, nuovo brand di Eni Sustainable Mobility che, attraverso la rete delle Enilive Station, intende portare avanti la trasformazione delle stazioni di servizio con un’offerta variegata e innovativa. “Enilive e l’Accademia Niko Romito hanno in comune valori come la costante ricerca, l’innovazione e l’attenzione nei confronti del cliente – precisa Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility – La proposta ALT Stazione del Gusto rappresenta un unicum nell’evoluzione dei servizi per le persone in mobilità e conferma il nostro impegno a essere sempre più vicini alle esigenze di chi frequenta e vive i nostri punti vendita, non solo per fare rifornimento. Dopo aver consolidato la principale catena italiana di bar, gli Eni Café, la prima apertura del nuovo format avviene in una stazione dal valore storico e simbolico, quella di viale America, dove siamo presenti fin dagli anni Sessanta.” Inoltre, la sua collocazione vicino alla stazione della metro rende il ristorante particolarmente comodo da raggiungere e ideale punto di incontro per i giovani.





Ristorazione di strada, formazione e occupazione

ALT Stazione del Gusto propone un modello di ristorazione su strada “perché le strade sono di tutti”, chiarisce Niko Romito. Un aspetto non soltanto simbolico che si riflette nella scelta dei piatti, ispirati alla cucina popolare e domestica e caratterizzati dall’attenzione alla qualità e da un tocco creativo. Il tutto in un posto accogliente, dedicato a soddisfare le esigenze di chi si muove per lavoro o per piacere durante tutta la giornata, con proposte da assaporare al tavolo oppure da portare via.

Questo progetto, nella visione del cuoco 3 stelle Michelin Niko Romito, “darà nuove possibilità di business a giovani imprenditori e cuochi all’inizio della loro carriera. Creare nuovi posti di lavoro, dare una formazione attenta e approfondita, condividere valori e visione, è per me e l’Accademia Niko Romito un’occasione culturale e di crescita importante”. Per i nuovi assunti, è previsto un periodo di formazione presso l’Accademia Niko Romito, dedicata ai diversi aspetti del mondo della ristorazione e della cucina.

L’evoluzione delle Enilive Station

La stretta collaborazione con l’Accademia Niko Romito rappresenta un importante tassello nel processo di rinnovo delle stazioni Eni, che hanno superato i 5.000 punti vendita in Europa e i 4.000 in Italia. L’evoluzione delle stazioni di servizio comprende un ampliamento significativo dell’offerta con l’obiettivo di modificare la concezione stessa di sosta, dando la possibilità di fare rifornimento, tradizionale o elettrico, e molto di più. I clienti del ristorante, ad esempio, possono usufruire di una comoda area sosta e sono presenti anche stalli dedicati al car sharing Enjoy. Un sosta diversa, che ha al centro il cliente e le esigenze della nuova mobilità.