Incidente all’interno dell’Istituto Pacinotti di Corso Gramsci di Pistoia, durante la mattinata di ieri, lunedì 18 settembre. Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un’emorragia cerebrale e le sue condizioni sembrano gravi. Momenti di panico all’interno dell’aula con gli alunni preoccupati dopo aver visto il loro compagno crollare a terra.

Immediata la telefonata al 118 e l’intervento degli operatori del 118 e un’ambulanza della Misericordia di Candeglia e Valli della Bure. Il ragazzo, sedici anni, è stato quindi portato al pronto soccorso più vicino, quello dell’ospedale San Jacopo in via Ciliegiole, in codice giallo.

Cade a scuola e batte la testa, 16enne grave in ospedale

Sul momento la situazione clinica del ragazzo sembrava essere assolutamente sotto controllo con i parametri nella norma. Poco dopo il ricovero le sue condizioni sono precipitate. Il ragazzo è stato colpito da un’emorragia cerebrale, e nel pomeriggio è stato necessario trasportarlo d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e indurgli il coma.

Il fatto è accaduto nella mattinata di lunedì 18 settembre, quando forse a causa di un calo di pressione, il sedicenne è caduto sul pavimento sbattendo la testa. Come detto la chiamata al 118 è stata immediata e sui primi momenti sembrava che la caduta non avesse causato particolari problemi al giovane. Mentre si trovava all’ospedale San Jacopo, i medici che lo stavano sottoponendo ad alcune domande si sono accorti che qualcosa non andava.

Il sedicenne ha iniziato a mostrare i primi segni dell’emorragia cerebrale, dovuta al trauma cranico subito a causa della caduta. Il paziente è stato sedato, intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale Mayer di Firenze, dove lo staff medico valuterà la possibilità di sottoporlo a un intervento chirurgico.