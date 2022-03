Grave incidente stradale, Emanuela muore nello schianto: lascia una figlia

Si è spenta Emanuela Rubini, 54enne vittima di un terribile incidente stradale nei pressi di Milano. “Mi dispiace tantissimo per quanto accaduto a Manuela, che conoscevo benissimo perché sin dalle medie sua figlia Giulia è compagna di scuola di mia figlia e anche noi genitori siamo diventati amici – afferma il sindaco Gianluca Sala –. Manu era una donna brava, gentile con tutti, una persona stimata, seguiva la mamma Ida che è ammalata e so che lavorava nello studio di un commercialista proprio di Pozzo d’Adda”.



“Da qualche giorno aveva comperato l’auto nuova, lei mi aveva confidato che l’aveva acquistata anche per la figlia diciannovenne che deve aver fatto la patente. A nome d tutta la comunità ternese rimasta attonita e sbigottita per quanto accaduto ad Emanuela Rubino, esprimo sincere condoglianze ai famigliari per l’improvvisa e tragica morte della nostra concittadina”.



Ieri sera un gruppo di amiche è andato a porgere le condoglianze alla figlia, raggiunta dal padre Alberto Guerciotti da cui Emanuela Rubini era separata: “Manu era una donna solare, sempre disponibile e sorridente, una persona speciale”.





L’incidente non ha lasciato scampo da Emanuela Rubini, la sua Lancia Y si è trovata di fronte la Seat e non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. La centrale dell’Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto due ambulanze della Croce Azzurra e della Croce Bianca e l’elicottero del 118 di Milano

. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Dalmine, che hanno estratto dalle lamiere i feriti e messo in sicurezza i veicoli, e i carabinieri della stazione di Vaprio d’Adda e della Compagnia di Pioltello per i rilievi dell’incidente.