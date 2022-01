Italia, ancora aggiornamenti sulle elezioni del presidente della Repubblica 2022. In corso la quinta votazione, forse la decisiva per il Quirinale. Mentre il centrosinistra si astiene, il centrodestra vota Elisabetta Casellati, Presidente del Senato. Ma tutto è ancora da vedere. Infatti alle 17 sarà prevista un’ulteriore chiamata alle urne laddove il quorum fissato a 505 Grandi Elettori non sia stato raggiunto.

“Chi dice che con Casellati” al Quirinale “si rischia la crisi di Governo lo fa per spaventare i parlamentari, ed è indegno: si sta dicendo ai cittadini che si sceglie il capo dello Stato sulla base della propria poltrona”, queste le parole del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e ancora: “Consiglio prudenza a chi a sinistra sta dicendo che se si vota un candidato di centrodestra cade la legislatura. Non è un ricatto credibile”.

Maria Elisabetta Alberti, coniugata Casellati, nasce a Rovigo il 12 agosto 1946. Nel 2018 diventa presidente del Senato della Repubblica nella XVIII legislatura e il suo nome è stato tra i primi ad aderire a Forza Italia sin dalla fondazione.





La politica italiana ha ricoperto per ben due volte la carica di sottosegretario di Stato, diventando anche membro del Consiglio Superiore della Magistratura, solo per citare alcune delle tappe che hanno caratterizzato la sua carriera nel mondo della politica italiana.

La politica ha sposato l’avvocato Gianbattista Casellati, con il quale ha anche lavorato. La coppia ha due figli: Ludovica e Alvise, direttore d’orchestra.“Oggi abbiamo fatto la massima proposta possibile tolto il presidente Mattarella”, queste le parole del segretario della Lega Matteo Salvini rilasciate in conferenza stampa alla Camera a proposito della candidatura di Casellati.