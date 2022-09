Infezione letale per la giovane studentessa. Appena 23 anni, Elena Spironello era una studentessa di lingue iscritta all’università Ca’ Foscari di Venezia. L’intera comunità di Scorzè, dove Elena era molto conosciuta, resta sotto choc. Un virus letale avrebbe raggiunto il cervello non lasciandole alcuno scampo.

Elena Spironello muore a 23 anni: “L’intera comunità scolastica desidera stringersi con immenso cordoglio attorno alla famiglia Spironello per la dolorosissima e prematura perdita di Elena, ragazza solare e brillante ex studentessa di questo liceo”, questo il contenuto del messaggio del liceo Berto di Mogliano Veneto freqeuntato dalla 23enne.

Leggi anche: Choc in spiaggia, muore bimbo di 1 anno: il malore davanti alla famiglia mentre giocava





Elena Spironello muore a 23 anni: l’infezione non le ha dato scampo

Un dolore profondo per mamma Ketty, papà Carlo e le sorelle Arianna e Angela, così come nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di incrociare il dolce sorriso di Elena. La 23enne era molto amata dalla comunità di Mestre e dai giovani della parrocchia che frequentava come scout.

Elena Spironello ha chiuso per sempre i suoi occhi nell’ospedale dell’Angelo dov’era stata ricoverata, in seguito ad una febbre alta e dalla bronchite, scaturita da una polmonite batterica bilaterale. Nel giro di due settimane dal ricovero, per Elena il virus si è rivelato letale.

Infatti le sue condizioni di salute sono peggiorate rapidamente dopo aver contratto un’infezione che ha raggiunto tutti gli organi fino a raggiungere il cervello. Il funerale sarà celebrato all’aperto, accanto alla chiesa parrocchiale di Gardigiano.