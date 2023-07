Elena muore a 14 anni improvvisamente. La piccola si è accasciata a Tamai, un piccolo comune in provincia di Pordenone. Nessuno sa ancora cosa sia successo alla povera Elena. Un paese completamente sotto choc quello di Tamai, dove la morte di Elena ha lasciato un vuoto enorme, soprattutto nella sua famiglia. Sconvolti i genitori e il fratello, che in queste ore non riescono a darsi pace. E su cosa si successo, ancora il massimo riserbo: si dice che adesso i medici proveranno a far luce sulla questione. La piccola si trovava di fronte ad un’estate felice.

Per lei doveva essere semplicemente spensierata e leggera, dopo gli esami di terza media. Proprio così, la giovane 14enne si era appena diplomata alle scuole medie ed era pronta ad affrontare il liceo classico Leopardi Majorana di Pordenone. Ma non ci sarà nessuna Elena Arizala Bobeva in quel liceo, quel banco infatti, resterà vuoto. Come dicevamo, il dolore enorme della famiglia è inenarrabile.





Elena muore a 14 anni improvvisamente

Le lacrime di Svetoslava si mischiano a quelle del papà Salomon e del fratello Stefano. Alla base di tutto, un improvviso quanto inaspettato malore che l’ha colpita nella serata di venerdì. Da quello che riportano i media locali, lunedì 10 luglio alle 20 sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Tamai, dove martedì pomeriggio alle 16 si celebreranno i funerali.

Da quello che fa intendere la famiglia tramite le onoranze funebri, il corpo di Elena Arizala Bobeva sarà cremato. Una vicenda che ricorda per certi versi anche la morte di un’altra ragazzina: Leila. Il dramma sempre in Italia dove una famiglia viene nuovamente distrutta dopo la perdita già di un altro figlio.

Questa è la terribile vicenda di Leila Kurti, figlia di un ex consigliere comunale di San Polo d’Enza (Reggio Emilia) e della sua famiglia. La piccola se n’è andata dopo due settimane di agonia in conseguenza ad un terribile incidente automobilistico. Leila aveva sùbito un terribile colpo durante l’incidente e per lei si è messa subito male.

