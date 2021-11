“Non ci sono parole”. Elena ha perso la sua battaglia a 43 anni: lascia il marito e due bambini

Un lutto tremendo ha colpito un’intera comunità, dilaniata da un dolore indescrivibile. Elena non ce l’ha fatta a vincere quella grave malattia, che aveva scoperto da poco. Ha combattuto, ha provato con tutte le sue forze a sconfiggere il male ma quest’ultimo è stato troppo forte e non le ha lasciato alcuna speranza di sopravvivenza. Era molto conosciuta anche grazie al suo lavoro di cameriera, infatti lavorava all’interno del circolo ‘La Capanna del Pizzo’, decisamente noto nella sua città di origine.

Ha lasciato nel dolore più profondo il suo adorato papà, il marito e due figli piccoli. I suoi funerali si sono celebrati nella giornata di lunedì 15 novembre alle ore 14.30. Le esequie si sono svolte precisamente nella chiesa parrocchiale della Madonna del Pianto, a Castagnola. La sua salma era comunque partita in corteo dall’obitorio del Centro Don Gnocchi. Aveva 43 anni e aveva davvero tanto da vivere ancora, ma purtroppo non è riuscita a godersi quanto dovuto la crescita dei suoi figli.

Elena Lelli, questo il nome completo della sfortunata donna, è deceduta a Massa. In pochissime ore la notizia è diventata di dominio pubblico e gli abitanti della città toscana sono rimasti scioccati per questa devastante perdita. Una persona che la conosceva, Gabriele, ha scritto in sua memoria: “Non ci sono parole. Le cose belle durano poco, insegna agli angeli la tua umiltà l’aiutare il prossimo e l’essere sempre disponibile”. E poi un’altra amica ha voluto aggiungere: “Che il tuo sorriso possa illuminare il cielo ora”.





Un’altra sua amica ha postato questo messaggio: “Mi ricordo le nostre giornate insieme a lavoro, le nostre confidenze, le nostre risate. Le porterò sempre con me come un dolce ricordo”. Elena Lelli aveva una passione immensa per gli animali e i suoi familiari hanno voluto diramare una nota nella quale hanno spiegato nei dettagli cosa è poi successo il giorno dei suoi funerali. Un gesto importantissimo, che lei avrebbe apprezzato particolarmente se fosse stata ancora in mezzo ai suoi parenti e amici.

Questa la nota della famiglia di Elena Lelli: “Elena provava un amore infinito per i suoi amici a quattro zampe e non solo e per molto tempo si è dedicata a loro con passione. Questo era il suo orgoglio. Per questo, sarà messa a disposizione una scatola dove chi vorrà potrà mettere una donazione che verrà devoluta a un canile con la certezza che Elena da lassù sarà felice di aver potuto aiutare ancora una volta chi ha riempito la sua vita di amore. Elena Lelli, grazie per averci dato la possibilità di essere nella tua vita ti porteremo sempre con noi”.