Preso in pieno e morto sul colpo: Edoardo aveva 36 anni. La scoperta choc sull’uomo che lo ha ucciso sulla strada

Edoardo Moschini stava per arrivare a casa. Doveva passare una serata divertente, gli amici lo aspettavano per vedere la semifinale della nazionale agli Europei di calcio. Purtroppo però, Edoardo Moschini a casa non ci è mai arrivato: il destino, ha avuto altri piani per lui. Edoardo a circa 300 metri da casa è stato travolto da una macchina mentre era in sella alla sua Yamaha.

È morto così il 36enne, a un passo dalla salvezza, a un passo dalla felicità. Era il 7 luglio ed Edoardo Moschini, tifoso doc, non ha potuto festeggiare la vittoria degli azzurri, perché a casa non ci è mai arrivato: a nemmeno 300 metri dalla sua abitazione è stato investito dal Fiat Doblò guidato dal 52enne. Uno schianto che non gli ha lasciato possibilità: sbalzato a diversi metri di distanza è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Immediati i soccorsi ma per il giovane ogni tentativo è stato vano. Poi, secondo i rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Locale, la causa dell’incidente sarebbe imputabile a un sorpasso azzardato da parte del furgoncino, che ha invaso la corsia opposta e preso in pieno Edoardo Moschini, che invece viaggiava regolarmente sulla sua corsia. Sottoposto ai test di rito, il 52enne alla guida del Fiat Doblò è risultato positivo all’assunzione di cocaina e alcol.





Edoardo Moschini, il cordoglio degli amici

L’uomo, che è stato portato in codice rosso al Sant’Andrea in quanto ferito, è stato ricoverato: adesso è indagato per omicidio stradale. Immediata la reazione degli amici di Edoardo Moschini: “Come faremo senza le tue massime sul calcio? Mancherai Mosca. Condoglianze a tutta la famiglia”, scrive un amico sul profilo del giovane.

Edoardo Moschini era originario di Torino ma da anni viveva a Roma, dove aveva aperto diverse attività imprenditoriali, tra cui due ristoranti giapponesi a Parioli e Trastevere. Tifoso della Fiorentina, l’incidente che ha spezzato la sua vita è avvenuto alle 19.30, in quella che doveva essere una normale serata di festa con gli amici. Una morte che lascia tanta rabbia tra la comunità locale.