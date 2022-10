Eclissi solare del 25 ottobre 2022, a che ora si vede in Italia

La Luna passerà davanti a una parte del Sole la mattina del 25 ottobre 2022, evento che comporterà un’eclissi solare parziale. Questa eclissi solare sarà visibile da gran parte dell’Europa, così come dal Nord Africa, dal Medio Oriente e dall’Asia occidentale. Non sarà visibile da Stati Uniti, Canada, paesi sudamericani o Australia. L’eclissi solare che sarà totale al Polo Nord mentre in Italia il fenomeno sarà parziale e visibile tra le 11:15 e le 13:21.



Il nostro satellite verrà oscurato per circa il 20%. Il picco dell’eclissi verrà raggiunto intorno alle 12:20. Le eclissi solari parziali si verificano quando, da una particolare posizione sulla Terra, solo una parte del disco solare è coperta dal disco lunare. Tecnicamente, durante una tale eclissi, è l’ombra penombra della Luna che passa sopra di noi. La quantità del disco solare che è coperto è descritta da due quantità: magnitudo dell’eclissi e oscuramento.

Leggi anche: Soli al mondo e salvarsi grazie a un quadro





Eclissi solare parziale in Italia il 25 ottobre: quanto dovremo aspettare per la prossima



La magnitudine dell’eclissi descrive la distanza di estensione del corpo in eclisse sul diametro dell’oggetto da eclissare. Ad esempio, se il bordo della Luna raggiungesse il punto medio del Sole nel punto di massima eclissi, questa sarebbe descritta come un’eclissi parziale di magnitudine 50%; la Luna copre metà del diametro apparente del Sole.



L’oscuramento dell’eclissi descrive quanta area è coperta. Nel nostro esempio, dove la Luna si sposta in una posizione in cui il suo bordo tocca il centro del disco solare, l’oscuramento sarebbe del 39,1%, supponendo che il diametro apparente del Sole e della Luna fosse lo stesso. In pratica ci sono piccole differenze tra le dimensioni apparenti del Sole e della Luna causate dall’orbita ellittica della Luna attorno alla Terra e dall’orbita ellittica della Terra attorno al Sole.



Quello del 25 sarà un evento da non perdere. Cosa succederà dopo? Per vedere di nuovo un’eclisse dal nostro Paese bisognerà aspettare quelle molto più importanti del 2026 e il 2027. In quest’ultima data, precisamente il 2 agosto, un’ eclissi solare totale sarà visibile nel cielo di Lampedusa. L’oscuramento sarà quasi totale in tutto il Sud Italia mentre al centro e al Nord sarà tra il 60% e l’80%.

Spettacolo della natura. Ecco l’eclissi di sole e la “super luna nera”