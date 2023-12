C’è una grande novità per gli italiani per il 2024, infatti grazie a feste e ponti si potrà usufruire di ben 24 giorni di pausa utilizzando solamente 5 giornate di ferie. In molti si staranno chiedendo come sia possibile una cosa del genere, ma è frutto del calendario. Si deve partire già dal primo giorno festivo, che è ovviamente il Capodanno, che permette di avere un vantaggio.

Parlando del 2024 e di feste e ponti, possiamo subito dirvi che il primo gennaio è un lunedì, dunque c’è già un fine settimana abbastanza lungo da godersi. Più deludente invece l’Epifania, che giungerà di sabato e quindi in un giorno che non favorirà maggiore riposo di quanto dovuto. Poi spazio ad un’altra festività molto attesa, ovvero la Pasqua. E vediamo quando ci sarà.

Calendario 2024: ecco feste e ponti da godersi

Parlando ancora dell’ormai imminente calendario 2024 che sta per iniziare, parlando di feste e ponti ci sarà Pasqua il 31 marzo e Pasquetta il primo aprile. In quest’ultimo mese, il 25 ci sarà la Festa della Liberazione che ricadrà di giovedì. Prendendosi come giorno di ferie il venerdì 26, ci sarà la possibilità di stare fermi quattro giorni e di andare in vacanza. Interessante anche il Primo Maggio, che sarà mercoledì. Prendendosi come ferie 29 o 30 aprile o in alternativa 2 e 3 maggio, usciranno fuori 5 giornate di stop.

Diverrebbero addirittura 7 giorni di vacanza se non si lavorerà anche il 26 aprile. Come riferisce il sito Leggo, non ricadrà in un giorno favorevole il 2 giugno, essendo domenica, quindi la Festa della Repubblica non porterà vantaggi. Attenzione però al Ferragosto, che sarà di giovedì. Se il 16 agosto si andrà in ferie, ci sarà un fine settimana della durata di 4 giorni. Weekend straordinario anche in occasione dell’1 novembre, che sarà un venerdì.

Infine, avremo nel 2024 l’8 dicembre che sarà una domenica e Natale e Santo Stefano che ricadranno di mercoledì e giovedì e, prendendosi il 27 come stop, ci saranno delle ferie che permetteranno di rilassarsi a lungo.