Ecco com’è morto il piccolo Bilal, il ragazzino trovato morto sul ciglio della strada a Portogruaro. Il piccolo, di 18 mesi, era il figlio di una coppia serba residente in Veneto che solo qualche mese prima aveva perso anche un altro figlio, morto in seguito a problemi medici. Secondo i medici, il ragazzino sarebbe deceduto per via di un terribile trauma cranico, dovuto ad “un’azione di schiacciamento”, fanno sapere le autorità.

L’ipotesi più probabile quindi è che lo stesso sia stato causato dal pneumatico di un’auto. Ma cosa è successo, anche a grandi linee? Nessuno lo sa con certezza visto che le testimonianze dei familiari sono ancora troppo confuse. Sembra infatti che il piccolo Bilal, a dispetto di quello detto dai genitori riguardo una ‘caduta dall’alto’, sia morto a seguito di un ‘incidente stradale’ la cui natura è tutta da chiarire.





Sembra che il “trauma all’altezza della nuca – ha spiegato il medico legale – lasci pensare ad un chiaro schiacciamento da pneumatico”, o comunque dovuto ad un veicolo. Secondo le autorità quindi, non sarebbe stata colpa di un’auto pirata che avrebbe travolto Bilal in strada, fuori del cortile di casa.

E neppure la caduta dall’alto: l’ipotesi è che il piccolo sia stato schiacciato dal “cofano di un’auto”, proprio come ha raccontato da una nonna di Bilal. L’ipotesi è quella che va per la maggiore anche dopo la telefonata d’aiuto registrata e ascoltata dai carabinieri. In caso invece di un incidente stradale, non si esclude che la causa avvenuta in ambito familiare: l’ipotesi infatti è una terribile disgrazia.

“Abbiamo disposto l’autopsia sul corpo del bimbo di 18 mesi per verificare la versione dei genitori della caduta dall’alto”, ha dichiarato il Procuratore facente funzioni di Pordenone, Maria Grazia Zaina. E ancora: “il quesito specifico che abbiamo sottoposto al medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dell’esame, sarà fondamentale. Abbiamo chiesto se c’è compatibilità tra la morte del piccino e la caduta dall’alto riferita dai familiari”.

